Logo
Large banner

Nijemci izbjegavaju služenje vojnog roka

27.04.2026 22:09

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Otkako je Njemačka 1. januara uvela novi zakon o služenju vojnog roka, porastao je broj zahtjeva za priznavanje prigovora savjesti.

U prvom kvartalu 2.656 ljudi podnijelo je takve zahtjeve, piše list Neue Osnabriker Cajtung (Neue Osnabrücker Zeitung), pozivajući se na podatke Saveznog zavoda za porodična pitanja i funkcije civilnog društva (BAFzA).

Tokom cijele 2025. godine bilo je 3.867 zahtjeva, prema odgovoru vlade na poslaničko pitanje stranke Ljevica (Die Linke). Godinu ranije javilo se 2.998 prigovarača savjesti, rekla je ranije portparolka BAFzA listu Augsburger Algemajne (Augsburger Allgemeine).

Ako se trend nastavi, zahtjeva bi moglo biti najviše otkako je Njemačka 2011. suspendovala obavezno služenje vojnog roka. Novi zakon uveo je obavezni upitnik za muškarce rođene 2008. godine ili kasnije, ali služenje vojske i dalje ostaje dobrovoljno.

Ako Bundesver ne privuče dovoljno dobrovoljaca, parlament može da uvede obavezni vojni rok.

Međutim, u vojsku ni tada ne bi išli svi, već prema potrebama. Na primjer, diskutuje se o mogućnosti žrijeba — nasumične kompjuterske regrutacije određenog broja mladića.

Uporedo sa rastom zahtjeva za prigovor savjesti, povećan je i broj onih koji povlače zahtjeve koje su ranije podnijeli. Prošle godine 781 osoba povukla je zahtjev, a u prvom kvartalu ove godine 233, javlja dpa.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

vojni rok

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner