Tramp traži otkaz za Kimela zbog šale o njemu i Melaniji: "Nije nimalo smiješan"

27.04.2026 21:51

Десно на слици је водитељ Џими Кимел, лијево су Доналд Трамп и Меланија
Foto: Tanjug/AP/Jordan Strauss/Manuel Balce Ceneta

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je danas, 27. aprila, televiziju Ej-bi-si i kompaniju vlasnicu Dizni da otpuste voditelja i domaćina emisije "Uživo" (Live!) Džimija Kimela zbog njegovih neprimjerenih komentara.

Kimel je u svojoj emisiji zbijao šale na račun večere dopisnika Bijele kuće, na kojoj je u subotu u hotelu u Vašingtonu iz vatrenog oružja napadnut Tramp i predstavnici njegove administracije, i ismijavao Trampa i prvu damu SAD Melaniju Tramp, nazivajući je, između ostalog, "udovicom u iščekivanju".

Tramp je napisao da Kimel "nije nimalo smiješan".

Prethodno su i prva dama SAD kao i mnoge najvatrenije Trampove pristalice osudili Kimelovu šalu.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je u subotu prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.

Pročitajte više

Ања Илић директор Аудио-визуелног центра Републике Српске

Republika Srpska

Ilić o kulturi sjećanja: Drago mi je što struka ima potrebu da progovori o ovim temama

3 h

0
Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Ovo su uslovi Irana za otvaranje Hormuškog moreuza

3 h

0
Суђење хакеру Аљоши Борковићу: Шта је све открила бивша супруга?

Hronika

Suđenje hakeru Aljoši Borkoviću: Šta je sve otkrila bivša supruga?

3 h

0
Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа

Scena

Majka joj stavljala perike i šminkala od malih nogu: Na njoj zgrnula silne novce, a evo kako danas izgleda

3 h

0

Više iz rubrike

Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Ovo su uslovi Irana za otvaranje Hormuškog moreuza

3 h

0
Цртеж Кол Томаса Алена током давања изјаве суду

Svijet

Napadač na Trampa izveden pred sud: Optužen je za pokušaj ubistva predsjednika SAD

3 h

0
Рубио: Иран жели договор, али мора одустати од нуклеарног оружја

Svijet

Rubio: Iran želi dogovor, ali mora odustati od nuklearnog oružja

5 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

Iran ponudio SAD-u otvaranje Hormuza, zauzvrat traži dvije stvari

6 h

0

  • Najnovije

22

58

Mijenja se pasoš Srbije

22

51

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

22

46

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

22

33

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

22

32

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner