Tramp traži otkaz za Kimela zbog šale o njemu i Melaniji: "Nije nimalo smiješan"

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je danas, 27. aprila, televiziju Ej-bi-si i kompaniju vlasnicu Dizni da otpuste voditelja i domaćina emisije "Uživo" (Live!) Džimija Kimela zbog njegovih neprimjerenih komentara.

Kimel je u svojoj emisiji zbijao šale na račun večere dopisnika Bijele kuće, na kojoj je u subotu u hotelu u Vašingtonu iz vatrenog oružja napadnut Tramp i predstavnici njegove administracije, i ismijavao Trampa i prvu damu SAD Melaniju Tramp, nazivajući je, između ostalog, "udovicom u iščekivanju".

Tramp je napisao da Kimel "nije nimalo smiješan".

Prethodno su i prva dama SAD kao i mnoge najvatrenije Trampove pristalice osudili Kimelovu šalu.

Jimmy Kimmel: "Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow." pic.twitter.com/LdloPzMyXr — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je u subotu prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.