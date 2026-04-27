Ovo su uslovi Irana za otvaranje Hormuškog moreuza

Američki državni sekretar Marko Rubio danas (27. aprila) je izjavio da ponuda Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza pod striktnim uslovima nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države niti druge zemlje.

Rubio je ukazao da Iran ima drugačiji pogled na ovaj strateški plovni put od većine ostatka svijeta, prenio je AP.

"Ono što oni podrazumijevaju pod otvaranjem moreuza je da on bude otvoren za plovidbu, sve dok se prolazak kroz njega koordiniše sa Iranom i dobija se njihova dozvola, ili će vas dići u vazduh i naplatiti vam", naveo je američki zvaničnik.

Prema riječima Rubija, kako prenosi Tan‌jug, to nije otvaranje Hormuškog moreuza koji, inače, predstavlja međunarodne vode.

"Oni ne mogu da prikažu normalnim, niti im mi to možemo tolerisati, sistem prema kojem su Iranci ti koji odlučuju ko će koristiti moreuz", kazao je američki državni sekretar u intervjuu za Foks njuz.

Ponuda Irana

Iran je nešto ranije iznio Sjedinjenim Američkim Državama novi prijedlog da ponovo otvori Hormuški moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, prenio je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi prijedlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rješavanje krize oko moreuza i američke blokade. Kao dio toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata.

Ranije je objavljeno da je malo vjerovatno da će američki predsjednik Donald Tramp prihvatiti takav prijedlog, koji bi ostavio neriješenima nesuglasice koje su 28. Februara dovele do rata između SAD i Izraela s jedne te Irana s druge strane, prenosi Iran.

Hormuški moreuz i dalje blokiran

Sposobnost Irana da blokira saobraćaj u Hormuškom moreuzu, uskom ulazu u Persijski zaliv, pokazala se jednom od njegovih najvećih strateških prednosti u ratu.

Cijene nafte u stalnom su porastu od početka rata, a tankeri puni sirove nafte ostali su zarobljeni u Zalivu, bez mogućnosti da bezbjedno prođu kroz moreuz i stignu do globalnih distribucijskih tačaka, prenosi.

U poned‌jeljak se cijena sirove nafte Brent, koja služi kao međunarodni standard, kretala oko 108 dolara po barelu, što je gotovo 50 odsto više nego na početku rata.

