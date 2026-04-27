Putin: Rusi se ujedinili i odgovorili na pritisak, prijetnje i agresivne napade

Izvor:

SRNA

27.04.2026 17:37

Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Narod Rusije ujedinio se i oštro odgovorio na pritisak, prijetnje i otvoreno agresivne napade na Rusku Federaciju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Na pritisak, prijetnje i otvoreno agresivne napade na Rusiju, naš narod odgovorio je čvrsto i sa solidarnošću, a vlasti brzim odlukama, uključujući na zakonodavnom nivou", rekao je Putin.

On je istakao da su ruski poslanici sami "otvorili front otpora" u borbi za Rusiju, njenu bezbjednost i budućnost, prenio je TASS.

"Pogriješio je ko je mislio da je višestranačka demokratija sa različitim stavovima, pristupima i konkurencijom naša slaba tačka i da se upravo tu može podijeliti naše društvo - oni jednostavno ne razumiju Rusiju niti naš narod", naglasio je Putin.

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

