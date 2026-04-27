Gugl kažnjen sa 254.000 dolara zbog neuklanjanja sadržaja

Taganski sud u Moskvi izrekao je američkoj kompaniji "Gugl" novčanu kaznu u iznosu od 19 miliona rubalja /254.000 dolara/ zbog toga što nije obrisala zabranjene informacije, rečeno je iz Suda za RIA Novosti.

Kompanija je pozvana na administrativnu odgovornost zbog pet slučajeva "neuklanjanja sadržaja zabranjenog na teritoriji Ruske Federacije". "Sud je proglasio kompaniju `Gugl` krivom i izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3,8 miliona rubalja za svaki od pet protokola", navodi se u saopštenju Suda. (SRNA)

