Stanivuković o sječi stabala na obali Vrbasa: Prihvatili smo odgovornost

27.04.2026 13:14

Драшко Станивуковић
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, reagovao je na dopis Centra za zaštitu životne sredine povodom sječe stabala na obali Vrbasa uz tvrdnju da gradska administracija nema šta da krije.

"Sve informacije koje traže će i dobiti. Mi smo rekli da se radi o jednoj vrbi, dok se kod ostalog radi o nekoliko topola i bagrenju koje se vodi kao granje i koje se svakako treba tretirati. Prihvatili smo odgovornost da je jedna zdrava vrba posječena. Dobićete sve podatke, nemamo šta da krijemo", rekao je Stanivuković i dodao:

"Nastojaćemo da radimo na tom projektu kako bismo na tom mjestu zasadili dodatnih 50 vrba", poručio je Stanivuković, najavljujući da će javnost biti detaljno obaviještena o svim narednim koracima.

Врбас стабла-17042026

Banja Luka

Inspekcija na terenu zbog sječe stabala na obali Vrbasa

Podsjetimo, Centar za životnu sredinu uputio je dopise nadležnim organima i tražio hitno postupanje.

Od Grada Banjaluka su tražili da javnost detaljno upozna sa svim potrebnim dozvolama koje su izdate za ovu aktivnost, sa projektom uređenja šetališta, da izađe sa informacijom koje pravno lice je sjeklo stabala i koliko je ta greška koštala građane Banjaluke.

Takođe, tražili su informacije kojim prostorno-planskim dokumentom je predviđeno uređenje šetališta, te da li je Gradska uprava planirala da javno upozna građane Banjaluke sa svojim namjerama i kada?

Poručuju kako će u svjetlu novih činjenica i nastavka destrukcije životne sredine radi šetališta, Centar za životnu sredinu dopuniti i krivičnu prijavu koja je u prethodnom periodu već podnesena protiv imenovanih odgovornih lica Gradske uprave Grada Banjaluka.

"Da li će Gradska uprava i ovog puta odbijati da dostavi informacije, čime ćemo biti primorani da pokrećemo upravni spor, ili će ipak postupiti zakonito i u interesu građana dostaviti informacije", pitali su iz Centra.

