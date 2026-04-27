Šmit ponovo krišom u Banjaluci

Autor:ATV
Komentari:3
Nijemac Kristijan Šmit, koji sebe lažno predstavlja kao visokog predstavnika, danas je ponovo krišom došao u Banjaluku.
Vozila iz njegove pratnje parkirana su pred sjedištem OHR-a.
Razlog nenajavljenog Šmitovog dolaska u najveći grad Srpske još uvijek nije poznat.
Ne zna se ni da li će se on sastati sa nekim od političara iz Srpske.
Simptomatično je da Šmit u Banjaluku po pravilu dolazi samo kada najviši zvaničnici Srpske nisu prisutni u ovom gradu.
U posljednje vrijeme sve glasnije su priče da će Šmit uskoro napustiti BiH, pa se postavlja pitanje da li je Nijemac došao u oproštajnu posjetu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Trenutno na programu