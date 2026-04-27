Logo
Large banner

Šmit ponovo krišom u Banjaluci

Autor:

ATV
27.04.2026 13:08

Komentari:

3
Ауто Кристијана Шмита паркирани испред ОХР-а у Бањалуци.
Foto: ATV

Nijemac Kristijan Šmit, koji sebe lažno predstavlja kao visokog predstavnika, danas je ponovo krišom došao u Banjaluku.

Vozila iz njegove pratnje parkirana su pred sjedištem OHR-a.

Razlog nenajavljenog Šmitovog dolaska u najveći grad Srpske još uvijek nije poznat.

Ne zna se ni da li će se on sastati sa nekim od političara iz Srpske.

Simptomatično je da Šmit u Banjaluku po pravilu dolazi samo kada najviši zvaničnici Srpske nisu prisutni u ovom gradu.

U posljednje vrijeme sve glasnije su priče da će Šmit uskoro napustiti BiH, pa se postavlja pitanje da li je Nijemac došao u oproštajnu posjetu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

OHR

Banjaluka

Kristijan Šmit Banjaluka

posjeta

Komentari (3)
Large banner

