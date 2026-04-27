Đajić napustio SNSD: Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina

Bivši predsjednik Gradskog odbora SNSD Vlado Đajić podnio je danas ostavku na članstvo i sve funkcije unutar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

"Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina do sada, na koju sam ponosan i koja je imala sjajne rezultate u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i u očuvanju i unapređenju institucija Republika Srpska", naveo je Đajić.

Kao pojedinac i patriota, dodaje on, u svim svojim kapacitetima ostaje na raspolaganju svima koji žele raditi u interesu Republike Srpske.