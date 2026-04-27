Logo
Large banner

Đajić napustio SNSD: Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina

Autor:

ATV
27.04.2026 11:01

Komentari:

2
Ђајић напустио СНСД: Захвалан сам на сарадњи коју смо имали у протеклих седам година
Foto: ATV

Bivši predsjednik Gradskog odbora SNSD Vlado Đajić podnio je danas ostavku na članstvo i sve funkcije unutar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

"Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina do sada, na koju sam ponosan i koja je imala sjajne rezultate u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i u očuvanju i unapređenju institucija Republika Srpska", naveo je Đajić.

Kao pojedinac i patriota, dodaje on, u svim svojim kapacitetima ostaje na raspolaganju svima koji žele raditi u interesu Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlado Đajić

Vlado Đajić stranka

SNSD

Politika

Politička stranka

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Стубови за струју.

Banja Luka

Najavljena isključenja: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

3 h

0
Улаз на аеродром Бањалука.

Banja Luka

Banjalučki aerodrom subvencioniše samo Vlada Srpske

1 d

8
Колапс на брзом путу код Приједорске петље

Banja Luka

Čekamo 40 minuta: Kolaps kod Prijedorske petlje

1 d

0
''Мимо закона из буџета Бањалуке потрошено 60 милиона КМ''

Banja Luka

''Mimo zakona iz budžeta Banjaluke potrošeno 60 miliona KM''

2 d

10

  • Najnovije

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

11

18

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner