Banjalučki aerodrom subvencioniše samo Vlada Srpske

Vlada Republike Srpske subvencionisaće aerodrom u Banjaluci sa 2 miliona maraka. I to je jedina podrška jedinom aerodromu u Republici Srpskoj, 600 hiljada maraka manje nego prošle godine.

„Jedina subvencija, odnosno pomoć u poslovanju, jeste od Vlade Republike Srpske, ali je ta podrška izostala i od Grada Banjaluke i od drugih gradova koji ostvaruju benefite od samog banjalučkog aerodroma. U ovom momentu to je razlog zašto banjalučki aerodrom ne može dalje progresivno da napreduje i da se razvija, jer gubi konkurentnost u momentu kada drugi aerodromi u BiH, ali i regiona, dolaze na pregovore sa avio-kompanijama isključivo sa subvencijama“, kazala je direktorka Valentina Kecman.

Aerodromu je prije tri godine obećana i podrška Grada Banjaluke, koji ima najviše koristi od aerodroma. Trebalo je da Grad izdvoji 200.000 KM, ali do isplate nikada nije došlo. Pitali smo i Grad gdje je novac koji je bio namijenjen banjalučkom aerodromu? Umjesto konkretnog odgovora na postavljeno pitanje dobili smo sljedeće saopštenje.

„Grad Banja Luka u kontinuitetu pruža podršku Aerodromu Banja Luka u vidu obaveznog vatrogasnog obezbjeđenja. Naime, 22 radnika Profesionalne teritorijalno-spasilačke jedinice raspoređena su za rad na aerodromu, za šta Grad Banja Luka na godišnjem nivou izdvaja oko 1.000.000 KM“, naveli su iz Gradske uprave Grada Banjaluke.

Trebalo je tada Gradu sedam dana da odgovori, ali ne na najvažnije pitanje – gdje je novac, pa smo upit poslali ponovo. Do emitovanja ovog priloga odgovor nije stigao. Iz Grada nisu bili raspoloženi ni za izjave.

Iz Tuzlanskog kantona jesu. Oni su za period od 2026. do 2028. obezbijedili dva miliona maraka godišnje za svoj aerodrom.

„Subvencionisanje avio-saobraćaja vršiće se po dolazećem putniku na područje Tuzlanskog kantona u iznosu od 6 evra po putniku, koji će se preračunavati u protuvrijednost valute KM prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan realizacije subvencije. Sredstva koja će se planirati shodno posebnoj odluci Vlade kantona za period 2026-2028. godina iznose 2.000.000,00 KM“, naveli su.

Ne pomaže se samo Međunarodnom aerodromu u Tuzli. Turistička zajednica Sarajevo putem javnih poziva subvencioniše avio-kompanije i uspostavljanje novih avio-linija sa sarajevskog aerodroma.

Za subvencije avio-linija izdvojena su sljedeća sredstva:

2024. godina: 732.297,58 KM

2025. godina: 4.205.849,54 KM

Ukupno do sada: 4.938.146,54 KM

Plan za 2026. godinu: 3.500.000,00 KM

„Turistička zajednica Kantona Sarajevo kontinuirano ulaže značajna sredstva u subvencionisanje avio-linija, čime indirektno doprinosi razvoju vazdušnog saobraćaja i jačanju turističke ponude Kantona Sarajevo.“

Ni Mostar nije bez pomoći. Vlada Republike Hrvatske izdvojila je 1.750.000 evra za unapređenje sistema vazdušnog saobraćaja Međunarodnog aerodroma u Mostaru. Da Hrvati polažu mnogo na avio-saobraćaj, dokaz je i to da Turistička zajednica Grada Zagreba pomaže Međunarodni aerodrom u Zagrebu.

„Turistička zajednica Grada Zagreba nešto sitno pomaže Croatia Airlines sa iznosom koji nije prevelik, od 100 do 200 hiljada evra“, kazao je vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić, i dodao:

„Ako vam i Tuzla i Sarajevo i Mostar daju između milion i tri i po miliona evra za subvencionisanje linija, onda ste vi nekonkurentni. Ako nemate novac i ne možete davati avio-kompanijama, onda će, recimo, Wizz Air ili Pegasus otići u Tuzlu, jer ona ima sredstva koja može da da.“

Ni Turistička organizacija Grada Banjaluka ne može se pohvaliti podrškom aerodromu – kažu da to nije njihova nadležnost.

„Javna ustanova Turistička organizacija Grada Banja Luka ne pruža direktne finansijske subvencije Međunarodnom aerodromu Banja Luka, s obzirom na to da su kapitalna ulaganja u infrastrukturu izvan naših nadležnosti i budžetskih okvira“, naveli su iz Turističke organizacije Grada Banjaluke.

Umjesto 200.000 KM, koji su odobreni a nisu isplaćeni za banjalučki aerodrom, Grad je navodno ustupio vatrogasno vozilo vrijedno pola miliona maraka aerodromu u Banjaluci.

„Umjesto isplate amandmana od 200.000 KM, gradonačelnik Draško Stanivuković je odlučio da aerodromu ustupi vatrogasno vozilo vrijedno preko 500.000 KM, ni to im nije dovoljno“, tvrdi poslanik PDP-a Bojan Kresojević.

Tragom prethodnih tvrdnji, pitali smo direktorku banjalučkog aerodroma gdje je vozilo vrijedno pola miliona maraka. Kecman tvrdi da je nakon izjave Bojana Kresojevića to vozilo tražila po aerodromu, ali ga nigdje nije pronašla.

„Informacije o poklonjenom vatrogasnom vozilu od pola miliona KM nisu tačne, jer Grad Banja Luka do danas nije poklonio nijedno vatrogasno vozilo samom aerodromu“, dodala je direktorka banjalučkog aerodroma Valentina Kecman.

Pitali smo Grad gdje je vozilo, a do emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Zvali smo i Bojana Kresojevića, koji je prvi iznio tvrdnju u medije - ni on se nije javljao i nije odgovarao na poruke.

Kecman ističe da aerodrom ne smije biti dio političkih igara. Kako kaže, sve je transparentno i uvijek je spremna da govori pred kamerama o svim važnim pitanjima, u cilju rješavanja problema i boljeg napretka banjalučkog aerodroma.