BiH ne funkcioniše kao država: Institucije bez dogovora i stvarnog funkcionisanja

ATV
25.04.2026 19:15

Лого парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Foto: ATV

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović ponovo je zakazao sjednicu na koju neće doći dio delegata srpskog kluba.

Dnevni red hitne sjednice u ponedjeljak i redovne sjednice u utorak pun je zakonskih rješenja koja je na silu progurao Predstavnički dom, bez potrebne suštinske saglasnosti oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda.

Nije neka vijest da BiH ne funkcioniše kao država, ali postavlja se pitanje dokle više s mantrama o krivici Srba i Republike Srpske za promašene unitarističke politike.

Hitno zakazana sjednica Doma naroda PS BiH za ponedjeljak, po svemu sudeći, još hitnije će, po ko zna koji put, biti otkazana. Isti scenario, po ustaljenoj praksi, mogao bi se desiti i na redovnoj sjednici zakazanoj za dan poslije.

Predstavnici bošnjačkog naroda u Domu naroda PS BiH pokušavaju da ignorišu činjenicu da je ovo Dom naroda u kojem mora postojati dijalog svih konstitutivnih naroda, jasan je Radovan Kovačević. On ističe da se pokušava formirati model u kojem bi većina dominirala nad srpskim i hrvatskim predstavnicima.

"Očigledno je da u BiH postoje dva koncepta. Jedan je koncept poštovanja Dejtona i ustavne strukture BiH, koji zastupaju predstavnici Republike Srpske i dijelom hrvatskog naroda. Drugi je koncept koji želi da poništi Dejton i ustavni poredak i vrati se na politike dominacije. Mi na takav koncept nećemo pristati", rekao je za ATV delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević.

Od 16. oktobra prošle godine, kada je Kemal Ademović preuzeo mjesto predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH, na prste jedne ruke može se izbrojati koliko je sjednica zaista održano. S druge strane, u Predstavničkom domu PS BiH sjednica ima, ali je dogovora sve manje. Većina se mijenja od tačke do tačke dnevnog reda.

"Imamo oko 30 tačaka dnevnog reda i na svakoj tački glasa drugačija većina. Tvrdnje da SNSD blokira rad institucija nisu tačne. Mi ne možemo dozvoliti da se usvajaju propisi koji otimaju nadležnosti Republike Srpske i derogiraju ustavni poredak", istakao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Milorad Kojić.

Pored toga, u Savjetu ministara BiH više od godinu dana upražnjena je pozicija ministra bezbjednosti. Iako zakon predviđa imenovanje u roku od 15 dana, zamjena Nenada Nešića još nije imenovana. BiH još nema ni budžet za ovu godinu, dok je budžet za prošlu usvojen tek početkom ove godine.

"Budžet ide po planu. Predsjedavajuća i ja smo već glasali za fiskalni okvir. Poslije toga ide prijedlog budžeta. Ključno je da su planirana sredstva za veće plate od 1.1.2026. godine. Tvrdnje o blokadama su netačne i neozbiljne", rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Ni Ustavni sud BiH nije popunjen, ali redovno zasjeda. U Federaciji se ne postavlja pitanje kako najviša sudska institucija radi bez srpskih sudija. Narodna skupština Republike Srpske ne planira njihovo imenovanje, jer ne prihvata preglasavanje.

"Mora postojati konsenzus i ravnopravnost. Bez toga nema smisla da sudije učestvuju ako se preglasavaju. Srbi ne žele da budu dekor u Ustavnom sudu, već ravnopravni učesnici u odlučivanju", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Dom naroda PS BiH ne održava redovne sjednice, ključne odluke čekaju, a političke blokade parališu sistem. BiH ostaje u stanju u kojem institucije teško funkcionišu, a dogovor je i dalje nedostižan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

