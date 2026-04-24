Usvojena informacija: Ko je sve dobio naknadu od 1.000 KM

24.04.2026 16:23

Новац на столу
Savjet ministara BiH usvojio je informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2025. godinu, koja će putem Ministarstvo finansija i trezora biti upućena Parlamentu na daljnje razmatranje.

Za 2025. godinu planirano je ukupno 46.740.000 KM sredstava tekuće rezerve. Od toga je odobreno 42.089.950 KM, dok je realizirano 41.258.027,92 KM.

Poslaniku robija zbog kupovine glasova, osuđeno još 10 osoba

Najveći dio sredstava odnosi se na jednokratnu novčanu pomoć zaposlenima u institucijama BiH. U tu svrhu izdvojeno je 36.500.000 KM, a riječ je o naknadi od 1.000 KM neto po zaposlenom, uključujući pripadajuće poreze i doprinose, s ciljem zaštite njihova materijalnog položaja.

U okviru sredstava kojima raspolaže Savjet ministara, planirano je 43.950.000 KM, od čega je odobreno 39.495.900 KM, a realizovano 38.663.977,92 KM.

Dio sredstava usmjeren je i na druge potrebe. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dobila je 1.589.000 KM za nabavu materijala potrebnog za izradu registarskih pločica, ličnih karata, vozačkih dozvola i putnih dokumenata.

Maričić: Nećemo podržati drastično poskupljenje grijanja

Za sanaciju posljedica požara odobreno je 700.000 KM Gradu Tuzli te 300.000 KM Opštini Vlasenici.

Sredstva su planirana i za najviše državne zvaničnike. Za članove Kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH planirano je 360.000 KM, a realizovano 347.250 KM. Članovima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobreno je i realizovano 1.075.300 KM od planiranih 1.080.000 KM.

Za predsjedavajuću i zamjenike Savjeta ministara planirano je 720.000 KM, od čega je realizovano 631.500 KM, dok je za ministre predviđeno 630.000 KM, a realizovano 540.000 KM.

Više iz rubrike

BiH

Poslaniku robija zbog kupovine glasova, osuđeno još 10 osoba

1 h

0
BiH

Košarac: Pažljivo se priprema dokumentacija za sučeljavanje sa Hrvatskom

5 h

7
BiH

Špirić: Nećemo davati legitimitet odlukama koje nisu u skladu sa zakonom i većinskom voljom našeg naroda

9 h

0
BiH

Dojava o bombi na aerodromu bila lažna

20 h

0

17

37

Dječak povrijeđen u eksploziji: Poznato u kakvom je stanju

17

33

Petrović: Zatraženo povećanje cijene proizvedene električne energije

17

32

Kosmos je konačno rasporedio karte: Zlatna era počinje bez najave za ova tri znaka

17

22

Preminuo muškarac povrijeđen u nesreći u februaru

17

08

Genijalac šokirao svijet jednim izumom: Ubacio peć u gepek i vozi za džabe

