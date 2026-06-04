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Direktor Juventusa: "Ne vjerujem da će Vlahović ostati u Italiji"

Autor:

ATV
04.06.2026 09:08

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Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Saga oko budućnosti Dušana Vlahovića bliži se kraju, a sve je izvesnije da će srpski reprezentativac ovog ljeta napustiti Juventus.

Poslije četiri i po godine provedene u Torinu, saradnja između dvije strane završava se 30. juna, a novi detalji dodatno su podgrejali spekulacije o narednom koraku u karijeri jednog od najboljih srpskih fudbalera.

O situaciji Vlahovića govorio je i legendarni defanzivac Juventusa i aktuelni direktor fudbalske strategije Stare dame, Đorđo Kjelini, koji nije krio žaljenje zbog rastanka sa srpskim napadačem.

- Veoma mi je žao. Podržavao je Juventus do samog kraja - rekao je Kjelini za agenciju AGI.

Nekadašnji kapiten "stare dame" istakao je da izuzetno cijeni Vlahovićev odnos prema klubu i profesionalizam koji je pokazivao tokom boravka u Torinu.

- On je ozbiljna osoba. Ne vjerujem da će ostati u Italiji na ovom nivou, ali potpuno je legitimno da traži drugačije finansijske uslove - poručio je Kjelini, a prenosi Telegraf.

Ove riječi mnogi su protumačili kao nagovještaj da će Vlahović karijeru nastaviti van granica Italije. Za srpskog reprezentativca već duže vrijeme interesovanje pokazuju brojni evropski klubovi, a činjenica da će od 30. juna biti slobodan igrač dodatno povećava njegovu atraktivnost na tržištu.

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Dušan Vlahović

Juventus

fudbaler

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