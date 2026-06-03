Fudbaleri Mladosti iz Zalužana dobili svoj dom

Osjećaj sreće ispunio je srca onih koji žive za Mladost i koji su fudbalski prohodali u opremi ovog kluba.

Konačno, Mladost više nije podstanar. Novi teren na Barama kako ga šaljivo zovu od aprila je dom za više od 100 mališana koji bubamaru jure iz čiste ljubavi.

Dugo je trajala neizvjesnost, šta će biti i kojim putem će Mladost da krene. Čelni ljudi kluba kucali su na mnoga vrata, ponekad, činilo se, vode borbu iz koje se izlaz ne vidi. Upornost i ljubav prema fudbalu doveli su do rješenja.

Mladost sada ima dom, skroman, ali svoj, vlastiti. Korak po korak, stadion Bare poprima obrisa. Za sve su potrebna sredstva i to ne mala, ali ideja je tu, a i energija koja pokreće ovaj klub.