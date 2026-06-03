Kim dočekao šampionke Azije, njihova fanatična reakcija obilazi svijet

Autor:ATV
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Fudbalska ekipa Neogehjang ušla je u istoriju kao prvi tim iz Sjeverne Koreje koji je osvojio AFC žensku Ligu šampiona i stigao na sam vrh Azije.
Ovaj uspjeh predstavlja veliki iskorak za klupski sport u toj zemlji i potvrdu njihovog dominiranja na kontinentalnoj sceni.
Nakon osvajanja titule organizovan je svečani doček na terenu za igračice i stručni štab. Na događaju im je lično čestitao vrhovni vođa države Kim Džong Un, što je izazvalo snažne emocije među prisutnima.
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Državni mediji su objavili snimke na kojima se vidi kako Kim Džong Un prolazi kroz ekipu i rukuje se sa svakom igračicom.
Mnoge fudbalerke nisu uspjele sakriti suze radosnice, dok su uz aplauze i duboke naklone slavile veliki uspjeh uz podizanje pehara.
WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
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