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Kim dočekao šampionke Azije, njihova fanatična reakcija obilazi svijet

Autor:

ATV
03.06.2026 19:35

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Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке
Foto: Screenshot / X

Fudbalska ekipa Neogehjang ušla je u istoriju kao prvi tim iz Sjeverne Koreje koji je osvojio AFC žensku Ligu šampiona i stigao na sam vrh Azije.

Ovaj uspjeh predstavlja veliki iskorak za klupski sport u toj zemlji i potvrdu njihovog dominiranja na kontinentalnoj sceni.

Nakon osvajanja titule organizovan je svečani doček na terenu za igračice i stručni štab. Na događaju im je lično čestitao vrhovni vođa države Kim Džong Un, što je izazvalo snažne emocije među prisutnima.

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Državni mediji su objavili snimke na kojima se vidi kako Kim Džong Un prolazi kroz ekipu i rukuje se sa svakom igračicom.

Mnoge fudbalerke nisu uspjele sakriti suze radosnice, dok su uz aplauze i duboke naklone slavile veliki uspjeh uz podizanje pehara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Sjeverna Koreja

Kim Džong Un

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