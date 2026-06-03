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UEFA izbacila klub iz Evrope

Autor:

ATV
03.06.2026 18:51

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УЕФА избацила клуб из Европе
Foto: Tanjug/AP

Azerbejdžanski fudbalski klub Turan Tovuz izbačen je iz Konferencijske lige za narednu sezonu odlukom UEFA.

Kao razlog navodi se umiješanost kluba u aktivnosti nameštanja utakmica, uprkos činjenici da je klub osvojio treće mjesto u domaćem prvenstvu i obezbijedio kvalifikacije.

Predsjednik Apelacionog tijela UEFA potvrdio je da Turan Tovuz nije ispunio kriterijume za učešće u takmičenju zbog "direktnog i/ili indirektnog učešća u aktivnostima usmjerenim na namještanje ili uticanje na ishod utakmice na nacionalnom ili međunarodnom nivou“. Odluka je objavljena u srijedu.

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Turan Tovuz je saopštio da zabrana proizilazi iz disciplinskog slučaja iz 2019. godine, kada je Fudbalski savez Azerbejdžana (AFFA) zabranio sedmorici svojih igrača sve fudbalske aktivnosti zbog namještanja utakmica.

"U sezoni 2025/26 završili smo na trećem mjestu, poštujući sve sportske principe, i zaslužili pravo da igramo u Konferencijskoj ligi, na šta imamo pravo. Disciplinski komitet UEFA sproveo je istragu o tome da li naš klub ispunjava kriterijume. Treba napomenuti da je Disciplinski komitet AFFA zabranio sedmorici igrača našeg tima, koji su igrali u Prvoj ligi u sezoni 2019/20, sve fudbalske aktivnosti. Klub je najavio da će preduzeti sve pravne korake i da namjerava da se žali Sudu za sportsku arbitražu (CAS) kako bi osigurao svoje učešće u takmičenju. Uprkos zabrani, pripreme se nastavljaju po planu. Nema promjena u našim planovima za pripreme Konferencijske lige“, navodi se u saopštenju kluba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Turan Tovuz

UEFA

Liga Konferencija

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