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Ronalda pitali o Mesijevom učinku: "Dalje.."

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 22:37

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Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."
Foto: Tanjug/AP/Eric Gay

Kristijano Ronaldo je sa dva gola u drugom kolu otvorio svoj nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Portugal je slavio protiv Uzbekistana sa 5:0.

Poslije meča Ronaldo je odgovarao na pitanja novinara, a jedno od njih se ticalo najvećeg rivala Lionela Mesija.

"Juče je Lionel Mesi postigao dva gola..", počeo je novinar sa svojim pitanjem na šta je Ronaldo odmahnuo rukom i okrenuo se prema drugim novinarima i rekao samo "Dalje.." odbijajući da govori o rivalu.

Na Ronalda je vršen određen pritisak naročito nakon lošeg meča koji je Portugal odigrao u remiju sa Kongom. Tada je učinkovitost najveće zvijezde reprezentacije na terenu bila ravna nuli.

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Osim toga, brojni pritisci su dolazili zbog narušenih odnosa unutar reprezentacije i optužbi da je Ronaldo najveći krivac za njih. Na sve to, najveći Ronaldov rival Lionel Mesi u dva meča na Svjetskom prvenstvu postigao je pet golova, a mediji su to iskoristili da dodatno pritišću fudbalera Al Nasra.

Ovaj put Ronaldo se nije dao isprovocirati i samo je ignorisao pitanje novinara.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Lionel Mesi

Svjetsko prvenstvo 2026

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