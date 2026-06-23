Ronalda pitali o Mesijevom učinku: "Dalje.."

Autor:ATV redakcija
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Kristijano Ronaldo je sa dva gola u drugom kolu otvorio svoj nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Portugal je slavio protiv Uzbekistana sa 5:0.
Poslije meča Ronaldo je odgovarao na pitanja novinara, a jedno od njih se ticalo najvećeg rivala Lionela Mesija.
"Juče je Lionel Mesi postigao dva gola..", počeo je novinar sa svojim pitanjem na šta je Ronaldo odmahnuo rukom i okrenuo se prema drugim novinarima i rekao samo "Dalje.." odbijajući da govori o rivalu.
Na Ronalda je vršen određen pritisak naročito nakon lošeg meča koji je Portugal odigrao u remiju sa Kongom. Tada je učinkovitost najveće zvijezde reprezentacije na terenu bila ravna nuli.
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Osim toga, brojni pritisci su dolazili zbog narušenih odnosa unutar reprezentacije i optužbi da je Ronaldo najveći krivac za njih. Na sve to, najveći Ronaldov rival Lionel Mesi u dva meča na Svjetskom prvenstvu postigao je pet golova, a mediji su to iskoristili da dodatno pritišću fudbalera Al Nasra.
Ovaj put Ronaldo se nije dao isprovocirati i samo je ignorisao pitanje novinara.
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