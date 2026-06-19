Ronaldo je problem

Legenda Mančester junajteda Pol Skols ocijenio je da je Kristijano Ronaldo postao problem za Portugal i da Roberto Martines mora ozbiljno da razmisli o njegovoj ulozi poslije remija sa DR Kongom na startu Svjetskog prvenstva.

Portugal je u Hjustonu poveo golom Žoaa Neveša, ali je Joane Visa donio DR Kongu izjednačenje, pa je jedan od favorita turnira već na startu ostao bez pobjede.

Ronaldo je započeo šesto Svjetsko prvenstvo u karijeri, ali je njegov nastup odmah otvorio veliku taktičku raspravu.

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"Mislim da je teško za selektora. Radio sam emisiju sa Robertom Martinezom i pitao sam ga van kamera: 'Da li ti je on problem?', jer imam osjećaj da jeste mali problem. Sa 41 godinom... Mislim da postoji samo jedna pozicija na terenu na kojoj bi trebalo da počinješ utakmicu sa 41 godinom, a to je golman", rekao je Skols.

Nekadašnji vezista Junajteda smatra da Ronaldu dodatno teško pada i to što su njegovi najveći rivali već zablistali na turniru.

Lionel Mesi je postigao het-trik za Argentinu protiv Alžira, dok je Kilijan Mbape odmah krenuo silovito i upisao dva gola.

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"Kristijano će biti baš bijesan jer je Lionel Mesi dao het-trik, Kilijan Mbape dva gola... To će ga ubijati. Žao mi je Martineza, jer pokušava da ga zaštiti i govori: 'Imam najboljeg strijelca na svijetu', ali duboko u sebi mora da zna da to šteti njegovom timu", dodao je Skols.

Ronaldo u prvom poluvremenu protiv DR Konga nije imao nijedan šut, niti uspješan duel, što je dodatno pojačalo kritike na njegov račun. Skols smatra da Portugal sa njim u napadu ne može da igra dovoljno brzo i intenzivno, posebno u tranziciji.

"Davaće golove u timu koji ima posjed, ali u utakmicama sa mnogo tranzicije njegovo kretanje sa 41 godinom je problem. Portugal nema izuzetnog centarfora, ali potreban ti je neko ko trči. Za mene, on treba da igra posljednjih 15 minuta. Možda možeš da se provučeš sa 41 godinom kao štoper ili golman, ali kao centarfor, to jednostavno nije u redu", poručio je Skols.

(b92)