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Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 12:20

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Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал
Фото: Tanjug/AP/Karen Warren

Нетрпељивост између Кристијана Роналда и појединих саиграча у репрезентацији Португала влада већ дуже година. Бруно Фернандеш и он се нису најбоље слагали још док су били у Манчестер јунајтеду, а чести су снимци у којима и Жо Кансело одбија да дода лопту Роналду.

Синоћни кикс против ДР Конга (1:1) додатно је загријао причу да нешто не штима у репрезентацији Португала, а то нешто је однос према Кристијану Роналду.

Прослављени фудбалер имао је слаб меч против Конга, али није тајна да звијезда Ал-Насра није баш омиљен тимски играч. Током судијске надокнаде Португал је имао посљедњу шансу да угрози гол Конга из корнера.

Кристијано Роналдо
Кристијано Роналдо

Камере су забиљежиле тренутак када Роналдо показује Бруну Фернандешу да лопту шаље на прву стативу и претпостављало се да ће тако и бити познавајући добру игру главом легендарне седмице.

Роналдо се пробио кроз одбрамбене играче Конга који нису добро реаговали на његов долазак на прву стативу, али је Фернандеш послао високо лопту, у потпуности игноришући Роналда.

Тај детаљ брзо је постао виралан, а навијачи су почели да спекулишу о великим проблемима унутар португалске репрезентације. Неки одлазе толико далеко да наводе да саиграчи бојкотују Роналда?!

Погледајте како је то изгледало у 92. минуту:

Португал сада очекују наредни изазови на Мундијалу, а нема сумње да ће управо од Роналда навијачи очекивати реакцију након једног од најслабијих издања репрезентације на отварању турнира.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

Свјетско првенство 2026

Bruno Fernandeš

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