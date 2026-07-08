Опрез: Са тржишта повучени блендер за храну и продужни кабл

Аутор:АТВ редакција
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Са тржишта БиХ повучен је блендер за храну, продужни кабл и бициклистичка кацига јер нису безбједни, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Блендер за храну "вижн" /тип VIS TYB-376/, који је увезен из Кине, повучен је због ризика од повреда и пожара јер механизам закључавања поклопца блендера није одговарајуће конструкције.
Увозник је извршио мјере повлачења с тржишта, поврата од потрошача и уништења опасних производа, те обавјештавања потрошача о ризицима и начину поврата опасних производа.
Са тржишта је повучен и продужни кабл са три утичнице поријеклом из Кине јер представља опасност од струјног удара и пожара зато што утичнице немају затвараче и производ није прописно означен, наводе из Агенције.
Надлежна инспекција је наложила повлачење производа са тржишта и његово уништавање, а потрошачима који га посједују препоручује се да га престану користити.
Бициклистичка кацига "YF11" непознатог произвођача из Кине представља озбиљан ризик по здравље корисника јер не пружа заштиту од удара и повреда.
Потрошачима који су купили ове производе савјетовано је да их врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили, преноси Срна.
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