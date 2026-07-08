Logo

Опрез: Са тржишта повучени блендер за храну и продужни кабл

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 16:18

Коментари:

0
Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Са тржишта БиХ повучен је блендер за храну, продужни кабл и бициклистичка кацига јер нису безбједни, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Блендер за храну "вижн" /тип VIS TYB-376/, који је увезен из Кине, повучен је због ризика од повреда и пожара јер механизам закључавања поклопца блендера није одговарајуће конструкције.

Увозник је извршио мјере повлачења с тржишта, поврата од потрошача и уништења опасних производа, те обавјештавања потрошача о ризицима и начину поврата опасних производа.

Блендер
Блендер

Са тржишта је повучен и продужни кабл са три утичнице поријеклом из Кине јер представља опасност од струјног удара и пожара зато што утичнице немају затвараче и производ није прописно означен, наводе из Агенције.

Надлежна инспекција је наложила повлачење производа са тржишта и његово уништавање, а потрошачима који га посједују препоручује се да га престану користити.

Продужни кабл
Продужни кабл

Бициклистичка кацига "YF11" непознатог произвођача из Кине представља озбиљан ризик по здравље корисника јер не пружа заштиту од удара и повреда.

Потрошачима који су купили ове производе савјетовано је да их врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Друштво

Волите љето: Нова прогноза ће вас потпуно шокирати

2 ч

0
Транспорт пацијента хеликоптером МУП-а Републике Српске

Друштво

Хеликоптер МУП-а Српске извршио медицинске транспорте: Беба и мајка превезени у Београд

2 ч

0
Струја

Друштво

Шок и невјерица: За прикључак струје му траже 59.000 марака

3 ч

0
Панорама Бањалуке.

Друштво

Цијела Република Српска биће снимљена из ваздуха, расписан тендер

4 ч

0

  • Најновије

17

14

Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

17

10

Центар дана, 08.07.2026.

17

06

Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

17

02

Минић: Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

16

59

Додик: Српска неће одустати од себе, вјерујем у боље дане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима