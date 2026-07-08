Опрез: Са тржишта повучени блендер за храну и продужни кабл

Са тржишта БиХ повучен је блендер за храну, продужни кабл и бициклистичка кацига јер нису безбједни, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Блендер за храну "вижн" /тип VIS TYB-376/, који је увезен из Кине, повучен је због ризика од повреда и пожара јер механизам закључавања поклопца блендера није одговарајуће конструкције.

Увозник је извршио мјере повлачења с тржишта, поврата од потрошача и уништења опасних производа, те обавјештавања потрошача о ризицима и начину поврата опасних производа.

Блендер

Са тржишта је повучен и продужни кабл са три утичнице поријеклом из Кине јер представља опасност од струјног удара и пожара зато што утичнице немају затвараче и производ није прописно означен, наводе из Агенције.

Надлежна инспекција је наложила повлачење производа са тржишта и његово уништавање, а потрошачима који га посједују препоручује се да га престану користити.

Продужни кабл

Бициклистичка кацига "YF11" непознатог произвођача из Кине представља озбиљан ризик по здравље корисника јер не пружа заштиту од удара и повреда.

Потрошачима који су купили ове производе савјетовано је да их врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили, преноси Срна.