Razmaženi Ronaldo ponovo napravio skandal zbog poraza

17.05.2026 10:05

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Kristijano Ronaldo nakon poraza Al Nasra u finalu Azijske lige šampiona 2 ponovo je napravio potez za osudu.

Godine prolaze, ali neke stvari se ne menjaju, već samo postaju gore.

Kristijano Ronaldo napravio je još jedan veliki skandal i to posle poraza u finalu Azijske lige šampiona 2. Al Nasr je izgubio od Gamba Osake sa 1:0, a Portugalac je bio tragičar jer je promašio dvije velike šanse.

Sve je bilo na strani Al Nasra - meč se igrao u Rijadu, ekipa je bila bolja, pa čak su i na kladionicama bili veliki favoriti. Ipak, ostali su bez trofeja, a Kristijano to nije mogao da podnese i povukao je potez o kom bruji planeta.

Otišao je direktno u svlačionicu i nije se vratio na dodjelu medalja, te je pokazao veliku dozu neprofesionalizma.

U ostalom, pogledajte i sami...

