Banjalučanin na krovu Evrope: Siniša Ovuka sudi veliko finale Lige šampiona!

Velika čast za banjalučki sport – naš sugrađanin Siniša Ovuka izabran je za prvog sudiju finalne utakmice CEV Lige šampiona za odbojkaše.

Završnica elitnog evropskog takmičenja igra se u Torinu, u čuvenoj „Inalpi areni“ (Inalpi Arena), a za titulu prvaka Evrope boriće se italijanska ekipa Sir Sikoma Monini Peruđa (Sir Sicoma Monini Perugia) i poljski Aluron CMC Varta Zavjerće (Aluron CMC Warta Zawiercie). Oba tima do finala su stigla nakon uzbudljivih polufinalnih mečeva odigranih dan ranije. Peruđa je sa maksimalnih 3:0 savladala Projekt Varšavu (Projekt Warszawa), dok je Zavjerće rezultatom 3:1 bilo bolje od turskog Ziraat Bankkarta (Ziraat Bankkart).

Za sve ljubitelje odbojke jasno je da je riječ o utakmici najvišeg mogućeg ranga u evropskoj klupskoj odbojci. Iznad ovog takmičenja ne postoji veća scena, a samo finale predstavlja vrhunac klupske sezone u kojem se sastaju najbolji timovi i najveće zvijezde današnjice. Pritisak na ovakvim mečevima je ogroman, pa Evropska odbojkaška federacija povjerenje ukazuje isključivo najboljim arbitrima.

Da je Siniša Ovuka u samom vrhu evropske arbitraže potvrđuje i podatak da mu je ovo druga velika utakmica na turniru u Torinu u samo dva dana. On je juče obavio odličan posao kao drugi sudija u polufinalnom meču između Peruđe i Varšave, a danas je zasluženo dobio povjerenje da kao prvi sudija dijeli pravdu u velikom finalu. Podršku sa druge strane mreže pružaće mu bugarski arbitar Konstantin Jovčev, koji je delegiran za drugog sudiju meča.

Od linijskog sudije u Republici Srpskoj do Svjetskog prvenstva

Ovaj istorijski uspjeh u Torinu nije došao preko noći, već predstavlja krunu karijere koja traje skoro tri decenije. Siniša je svoj sudijski put počeo još 1997. godine, krenuvši bukvalno od nule – kao linijski sudija i zapisničar na domaćim terenima. Korak po korak, zahvaljujući velikom trudu, koncentraciji i autoritetu, probijao je put ka evropskoj i svjetskoj eliti.

Na listi arbitara Lige šampiona nalazi se još od sezone 2014/15, a iza sebe ima desetine velikih evropskih utakmica, uključujući polufinala Lige šampiona, finale CEV kupa, kao i Evropska prvenstva za odbojkaše na kojima je redovno sudio završne faze takmičenja.

Njegov kvalitet odavno je prepoznat i na globalnom nivou. Ovuka je redovan učesnik najvećih reprezentativnih takmičenja pod okriljem FIVB-a (FIVB). Sudio je Svjetsku ligu za muškarce, Gran pri (Grand Prix) za odbojkašice, Svjetsko prvenstvo za mlađe kategorije u Meksiku, a prošle godine ostvario je i san svakog arbitra kada je dijelio pravdu na seniorskom Svjetskom prvenstvu, gdje je bio među najmlađim i najcjenjenijim sudijama turnira.

Prepoznatljiv po smirenosti, objektivnosti i izuzetno preciznom osjećaju za igru, Siniša Ovuka odavno je postao sinonim za vrhunsko suđenje, ne samo kod nas, već i u svijetu.