Logo
Large banner

Odličan nastup AK Borac na Prvenstvu Republike Srpske

Autor:

ATV
16.05.2026 17:15

Komentari:

0
Одличан наступ АК Борац на Првенству Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Atletičari AK Borac ostvarili su zapažene rezultate na Prvenstvu Republike Srpske za seniore i pionire, koje je danas održano na Sokocu.

Na seniorskom prvenstvu članovi Borca osvojili su veliki broj medalja, a najuspješniji pojedinac takmičenja bio je Luka Ivičić, koji je stigao do dva zlata i jednog srebra.

Zlatne medalje osvojili su:

  • Luka Ivičić u skoku s motkom,
  • Luka Ivičić na 110 metara s preponama,
  • Jovan Rosić na 400 metara,
  • Nika Popić na 400 metara.

Srebrne medalje pripale su:

  • štafeti 4x100 metara u sastavu Jovan Rosić, Stefan Popović, Nikola Marčeta i Luka Ivičić,
  • Nikoli Marčeti na 110 metara s preponama,
  • Mili Rajlić na 100 metara,
  • Kristini Popović u bacanju diska,
  • Aleksandru Novakoviću u bacanju diska,
  • Anji Starčević na 400 metara,
  • Kristini Popović u bacanju kugle,
  • Aleksandru Novakoviću u bacanju kugle.

Bronzanu medalju osvojio je Nikola Marčeta u troskoku.

Uspješan nastup Borac je imao i na pionirskom prvenstvu Republike Srpske.

Srebrnu medalju osvojila je Teodora Kosić na 1.000 metara, dok je bronza pripala štafeti 4x100 metara u sastavu Nina Vujinović, Teodora Kosić, Sara Zmijanjac i Nikolina Miljatović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

AK Borac

atletika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стабилизације ни на видику, љето доноси топлотне таласе

Društvo

Stabilizacije ni na vidiku, ljeto donosi toplotne talase

2 h

0
Стопало мајмуна

Nauka i tehnologija

Metod mašinskog učenja mapira neizvjesnost scenarija biodiverziteta – veza sa bigfutom

3 h

0
Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

Društvo

Tara Đuraš učenik generacije Gimnazije Prnjavor za školsku 2022–2026. godinu

3 h

0
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Učinićemo sve da Šmitove i Inckove odluke stavimo van snage

3 h

8

Više iz rubrike

Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

Ostali sportovi

Tragedija! MMA borac se utopio nakon što je herojski spasao četiri tinejdžerke

5 h

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Ostali sportovi

Na Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu stižu takmičari iz 28 zemalja

7 h

0
Међународне уличне трке окупиле су цицибане, школарце, рекреативце и професионалце који у Приједор долазе због јаке конкуренције и дуге традиције. Под покровитељством града, ова манифестација деценијама држи високе стандарде, док је повртак прослављених имена атлетике на приједорску стазу најбоља потврда њеног квалитета.

Ostali sportovi

Prijedor u znaku atletike: Održane 65. Međunarodne ulične trke

1 d

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Ostali sportovi

Vrbas spreman za svjetski kajakaški spektakl, reprezentacije uveliko pristižu

1 d

0

  • Najnovije

19

43

Crvena zvezda težim putem do Lige šampiona

19

38

"Kukuruz u dobroj kondiciji, u toku zaštita klasa pšenice"

19

31

Sve više građana koristi lijekove za smirenje: Šta je razlog?

19

22

Nasilje u porodici veliki problem društva

19

18

Ko danas pruža usluge psihologa i psihoterapeuta?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner