Odličan nastup AK Borac na Prvenstvu Republike Srpske

Foto: Ustupljena fotografija

Atletičari AK Borac ostvarili su zapažene rezultate na Prvenstvu Republike Srpske za seniore i pionire, koje je danas održano na Sokocu.

Na seniorskom prvenstvu članovi Borca osvojili su veliki broj medalja, a najuspješniji pojedinac takmičenja bio je Luka Ivičić, koji je stigao do dva zlata i jednog srebra. Zlatne medalje osvojili su: Luka Ivičić u skoku s motkom,

Luka Ivičić na 110 metara s preponama,

Jovan Rosić na 400 metara,

Nika Popić na 400 metara. Srebrne medalje pripale su: štafeti 4x100 metara u sastavu Jovan Rosić, Stefan Popović, Nikola Marčeta i Luka Ivičić,

Nikoli Marčeti na 110 metara s preponama,

Mili Rajlić na 100 metara,

Kristini Popović u bacanju diska,

Aleksandru Novakoviću u bacanju diska,

Anji Starčević na 400 metara,

Kristini Popović u bacanju kugle,

Aleksandru Novakoviću u bacanju kugle. Bronzanu medalju osvojio je Nikola Marčeta u troskoku. Uspješan nastup Borac je imao i na pionirskom prvenstvu Republike Srpske. Srebrnu medalju osvojila je Teodora Kosić na 1.000 metara, dok je bronza pripala štafeti 4x100 metara u sastavu Nina Vujinović, Teodora Kosić, Sara Zmijanjac i Nikolina Miljatović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.