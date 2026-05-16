Spašeni kit Timi uginuo, nasukao se kod Danske

Grbavi kit po imenu Timi, koji je spašen u velikoj operaciji u Njemačkoj ranije ove godine, pronađen je mrtav nakon što se nasukao kod obale danskog ostrva Anholt. Vijest, koja je izazvala veliko interesovanje nemačkih medija, zvanično je potvrđena danas, javila je TV2 Estjiland .

Potvrđeno: Nasukani kit je Timi

Danska agencija za zaštitu životne sredine potvrdila je da je mrtva životinja zaista čuveni kit. Identitet je utvrđen pomoću posebnog predajnika koji je bio pričvršćen za Timijeva leđa tokom akcije spasavanja u Njemačkoj. „Današnji uslovi su omogućili lokalnom zaposlenom Agencije za prirodu da pronađe i izvuče predajnik. Njegov položaj i izgled potvrđuju da je to isti kit koji je prethodno praćen u njemačkim vodama“, rekla je Džejn Hansen, šefica kancelarije agencije.

U pisanom odgovoru za TV2 Ostjylland, dodala je: „Sada možemo da potvrdimo da je grbavi kit nasukan kod Anholta isti onaj koji se prethodno nasukao u Njemačkoj i koji je pokušan da bude spasen.“

Apel vlasti: Držite se podalje

Agencija je apelovala na javnost da ne prilazi lešu kita. Kako objašnjavaju, pored činjenice da životinja može da prenese bolesti opasne po ljude, postoji i rizik od eksplozije zbog nakupljanja gasova tokom raspadanja. „Agencija i službe nadležne za morske sisare razumijevaju veliko interesovanje javnosti za ovog kita, ali ipak želimo da naglasimo koliko je važno držati bezbjednu distancu i ne prilaziti mu“, rekao je Hansen.

Trenutno ne postoje konkretni planovi za uklanjanje lešine ili za obdukciju, a vlasti procjenjuju da kit ne predstavlja smetnju na svojoj trenutnoj lokaciji.

Otkriće i početna neizvjesnost

Lešina je pronađena oko 75 metara od obale, na dubini od jednog do dva metra, a procjenjuje se da je kit bio mrtav već neko vrijeme. U petak popodne, Agencija za zaštitu životne sredine izvijestila je da nema jasnih znakova da je u pitanju Timi, ali da se ta mogućnost ne može isključiti. Zatim su uzeti uzorci tkiva za analizu DNK i poređenje sa uzorcima uzetim u Njemačkoj.

Vijest je posebno odjeknula u Njemačkoj, čiji je helikopter lista Bild juče kružio iznad ostrva. Reporter koji je bio u letjelici javio je da je leš bio prekriven krvlju i da su ga kljucale desetine galebova.

Reakcije mještana

Uprkos pažnji medija, njemački novinari i turisti nisu stigli na ostrvo. Jakob Kjergard, stanovnik Anholta, otišao je u petak na obalu da se lično uvjeri u scenu. „Sada imam preko 40 godina, tako da mi vid nije kao što je nekada bio“, našalio se, aludirajući na to da je kita teže uočiti sa plaže. „Ali sada jasno vidim da je tamo isplivalo pravo morsko čudovište“, rekao je.

Dodao je da je priča o kitu već postala „stara vijest“ među stanovnicima ostrva, iako je to bila glavna tema razgovora u četvrtak.

Podsjećanje na veliku akciju spasavanja

Timi je postao poznat nakon jedne od najneobičnijih operacija spasavanja kitova u novijoj evropskoj istoriji. Spasilački timovi iz nekoliko zemalja koristili su posebne mreže, vazdušne jastuke i baržu napunjenu vodom da bi ga premestili sa plićaka kod njemačke obale. Kit je potom pušten u moreuz Skagerak, sjeverno od Danske. Akcija je tada privukla veliku međunarodnu pažnju.

