Nakon krađe KitKet čokoladica: Poruku shvatili bukvalno - napravili pauzu sa 12 tona

31.03.2026 12:21

Foto: Pexels

Lopovi su presreli kamion i ukrali više od 400.000 KitKat čokoladica, ukupne težine 12 tona, povodom čega se oglasila i kompanija.

Proizvodi koje proizvodi švajcarska kompanija Nestle, ukradeni su tokom transporta na ruti od fabrike u centralnoj Italiji ka Poljskoj, saopštio je KitKat. Lopovi su ukrali više od 400.000 KitKat čokoladica, ukupne težine oko 12 tona, iz kamiona u Evropi.

Kompanija je navela da je ukupno nestalo 413.793 KitKat čokoladice. Svaki proizvod može se identifikovati putem serijskog broja na pakovanju, a iz kompanije apeluju da im se javi svako ko pronađe odgovarajući broj.

U saopštenju se takođe zaključuje da krađe tereta i prevare u transportu postaju sve učestalije i sofisticiranije.

"Uvijek smo podsticali ljude da naprave pauzu uz KitKat, ali izgleda da su lopovi tu poruku shvatili previše doslovno i napravili pauzu sa više od 12 tona naše čokolade. Činjenica je da krađa tereta postaje sve veći problem za kompanije svih veličina", dodao je portparol.

U objavi na Instagramu, KitKat je dodatno naveo da "nema razloga za zabrinutost kada je u pitanju bezbjednost potrošača, a snabdijevanje nije ugroženo", prenosi Kurir.

