Logo
Large banner

Istraga o smrti studentkinje u Beogradu: Policija u Rektoratu

Autor:

ATV
31.03.2026 12:01

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Policija je danas, 31. marta, po zahtjevu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu zbog sveobuhvatne istrage povodom smrti 25-godišnje studentkinje i eventualne nepravilnosti u radu Rektorata.

Kako navode mediji u Srbiji pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli u zgradu Rektorata, gd‌je provjeravaju postojanje neobezbijeđenih ulaza ka Filozofskom fakultetu i nepravilnosti u radu Rektorata.

"U toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana, došlo se do podataka o postojanju neobezbijeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet", potvrđeno je RTS-u u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Sumnje u bezbjednosne propuste i kontrolu ulaza

Taj ulaz, a vjeruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbjeđenje, već određeni studenti i profesori, kaže izvor RTS-a upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbjednosni problem.

"Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom", navodi RTS.

Detalji tragedije i tok dosadašnje istrage

Podsjećamo, tijelo studentkinje Filozofskog fakulteta nađeno je 26. marta ispred Filozofskog fakulteta. Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uzela iskaze i prikupila dokaze u vezi bezbjednosnih propusta na Filozofskom fakultetu u Beogradu usljed kojih je 26. marta oko 22.40 časova na petom spratu tog fakulteta došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studentkinje koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta. Saslušan je i dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i još nekoliko zaposlenih.

njemacka zastava

Ekonomija

Stabilizacija situacije ni na vidiku: Više od tri miliona nezaposlenih

Tužilaštvo je naložilo policiji da im tokom ispitivanja postavi niz pitanja koja se tiču bezbjednosnih propusta na Filozofskom fakultetu, smrti studentkinje, unošenja i skladištenja pirotehnike u državnoj visoko-školskoj ustanovi i niz drugih pitanja koja treba da daju odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju, prenosi Tan‌jug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Banjaluka

istraga

studentkinja

smrt

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner