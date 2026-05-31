"Toni nije htio da mi pomogne..." Dragana Mirković o krahu braka sa Bijelićem

Iako se pjevačica nakon toga nije oglašavala, niti komentarisala svoj razvod, ona je u javnost govorila o neslaganju sa suprugom pred sam kraj braka te iznela manje poznate detalje.

Pjevačica je tom prilikom otkrila da nema novca zbog ulaganja u turneju humanitarnog karaktera, a priznala je da pomoć od tada još uvijek zakonitog muža oko toga - nije imala.

- Još prije dvije godine ja sam se odlučila na humanitarne koncerte. Prvo nisam htjela da kažem da je humanitarno, željela sam da prodam te arene, znate kakvi su naši ljudi, to bude ono: "Jao, to joj je reklama", mislim, ne volim to. Kao da Dragana Mirković ne može da proda dvije beogradske Arene... Mislim, Bože sačuvaj! To ako ne mogu, onda bolje da više ne pjevam. Zli ljudi bi to iskoristili protiv mene. Tek kad je bilo prodato sve sam rekla da je kompletna turneja na Balkanu humanitarnog karaktera - kazala je Dragana Mirković na početku.

- Samo za Zagreb je cifra bila 20.000 evra. Organizator me je pitao koliko, rekla sam - duplo! Za Dom za djecu. To je mojih 20.000 evra, ne od koncerata. Spremna sam na sve troškove! Nije bitno da li sad imam novca ili nemam. Nemam problem sa tim da li sam ja zvijezda ili sam čistila danas ovdje! To ne mijenja mene kao ličnost. To što ja radim može samo plus da mi bude - dodala je muzička zvijezda tad.

- Trenutno nemam novca, sve je otišlo na humanitarne koncerte, to se lako dokaže. Keš trenutno je misaona imenica za mene. Niko mi ne pomaže, ni moj suprug! On smatra da je moja odluka da to bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji. To ne menja stvari, ja sam rekla da će tako biti i tako će i biti - istakla je Dragana za 24sata.hr.

Dragani Mirković život se okrenuo za 180 stepeni nakon razvoda od Tonija Bijelića, sa kojim ima sina Marka i ćerku Manuelu.

Dragana je, poslije kraha braka, par meseci sama živjela u porodičnom domu Ebenfurt, a, da bi imala društvo, sin i ćerka su riješili da se vrate u velelepni dvorac na obodu austrijske prestonice.

