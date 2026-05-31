Raskrinkana Milica Pavlović: "Imala si termin kod plastičara odmah poslije mene"

Pjevačica Milica Pavlović našla se u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama ušla u raspravu sa jednom korisnicom Instagrama povodom navodnih estetskih zahvata.

Naime, internetom je počela da kruži Miličina fotografija stara više od deset godina. Uz objavu je navedeno da pjevačica važi za jednu od najprirodnijih javnih ličnosti i da se njen izgled tokom godina nije značajno promijenio. Ipak, jedna korisnica društvenih mreža nije se složila sa tim mišljenjem, pa je javno iznela svoje tvrdnje.

"Ima razlike... Jagodice i linija brade rađene, kao i obrve, ali sve je to u redu. Nije promijenila lični opis", napisala je ona.

Komentar je ubrzo privukao pažnju brojnih pratilaca, a Milica nije ostala nema na prozivke.

"Nadam se da su i vaši zahvati prošli dobro, pošto se sjećam da ste imali termin odmah poslije mene... Sjećate se da sam vam rekla: 'Ne brinite, biće sve dobro?' Sigurna sam da je tako i bilo", odgovorila je pjevačica.

