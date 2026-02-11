Logo
Large banner

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

11.02.2026

08:05

Komentari:

0
Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

Pjevačica Milica Pavlović otkrila je da joj je kolega Boban Rajović greškom čestitao na prinovi umjesto Milici Todorović i nasmijala sve.

"Evo da vas malo nasmijem, kada se porodila Milica, čestitala sam joj taj dan. Sjutradan ujutru krenula sam na pilates. Oko pola devet ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića, kaže: ‘Mile moj, srećno ti rođenje d‌jeteta, da si živa zdrava’. Ja pješačim i smijem se, gledam da li je promašio profil", rekla je za Telegraf.

Odgovorila mu je glasovnom porukom i objasnila da se ona nije porodila.

Милица Тодоровић

Scena

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

"Rekla sam mu: ‘Bobane, hvala ti puno. Uljepšao si mi jutro, vjerovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvijek nisam majka, promašio si totalno’, na šta je on odgovorio: ‘Koja sam ja budala’. Ma šou, Boban je strašno šarmantan", ispričala je.

Dalje je navela da će se ovoga sjetiti uvijek kada joj neko spomene Milicu Todorović.

Милица Тодоровић

Scena

Oglasila se sestra Milice Todorović zbog oženjenog oca njenog djeteta, po poručila

Na pitanje da li bi se voljela ostvariti kao majka, odgovorila je:

"Samo polako. Naravno da želim, to su najljepše moguće stvari, ali biće kako Bog bude rekao. Ima onaj gore plan za sve nas”.

Podijeli:

Tagovi :

Boban Rajović

Milica Todorović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

Hronika

Nesreća u Banjaluci: Golfom probio ogradu škole, uništio i semafor

1 h

0
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

Scena

Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

1 h

0
"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?

Svijet

"Referendum i izbori u Ukrajini" Da li će ih uopšte biti?

1 h

0
"Безизлазна ситуација": Сведочење командира о повлачењу "Азова"

Svijet

"Bezizlazna situacija": Svedočenje komandira o povlačenju "Azova"

1 h

0

Više iz rubrike

Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

Scena

Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

1 h

0
Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Scena

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

11 h

1
Елма Синановић

Scena

Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

11 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

44

Šestoro mrtvih, sumnja se na djelovanje kulta: Ima i djece

09

39

Uhapšen Mirza Hatić

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner