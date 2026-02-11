Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

Pjevačica Milica Pavlović otkrila je da joj je kolega Boban Rajović greškom čestitao na prinovi umjesto Milici Todorović i nasmijala sve.

"Evo da vas malo nasmijem, kada se porodila Milica, čestitala sam joj taj dan. Sjutradan ujutru krenula sam na pilates. Oko pola devet ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića, kaže: ‘Mile moj, srećno ti rođenje d‌jeteta, da si živa zdrava’. Ja pješačim i smijem se, gledam da li je promašio profil", rekla je za Telegraf.

Odgovorila mu je glasovnom porukom i objasnila da se ona nije porodila.

Scena Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

"Rekla sam mu: ‘Bobane, hvala ti puno. Uljepšao si mi jutro, vjerovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvijek nisam majka, promašio si totalno’, na šta je on odgovorio: ‘Koja sam ja budala’. Ma šou, Boban je strašno šarmantan", ispričala je.

Dalje je navela da će se ovoga sjetiti uvijek kada joj neko spomene Milicu Todorović.

Scena Oglasila se sestra Milice Todorović zbog oženjenog oca njenog djeteta, po poručila

Na pitanje da li bi se voljela ostvariti kao majka, odgovorila je:

"Samo polako. Naravno da želim, to su najljepše moguće stvari, ali biće kako Bog bude rekao. Ima onaj gore plan za sve nas”.