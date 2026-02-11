Logo
Large banner

"Referendum i izbori u Ukrajini" Da li će ih uopšte biti?

Izvor:

Agencije

11.02.2026

07:53

Komentari:

0
"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski namjerava da 24. februara objavi plan za predsjedničke izbore i referendum, objavio je "Fajnenšel tajms", pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u planiranje.

Prema izvještajima, u okviru plana koji razmatraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki eventualni mirovni sporazum sa Rusijom bio bi podnijet na referendum ukrajinskih birača, koji bi istovremeno glasali i na nacionalnim izborima, prenosi Rojters.

Raniji izvještaji sugerisali su mogućnost održavanja izbora i referenduma u maju, ali sada Ukrajina zvanično počinje planiranje procesa koji bi obuhvatio predsjedničke izbore i glasanje o potencijalnom mirovnom sporazumu.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Безизлазна ситуација": Сведочење командира о повлачењу "Азова"

Svijet

"Bezizlazna situacija": Svedočenje komandira o povlačenju "Azova"

1 h

0
Амбасадорка Израела оптужила Сабину Ћудић за ширење антисемитизма

BiH

Ambasadorka Izraela optužila Sabinu Ćudić za širenje antisemitizma

2 h

2
Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа

Svijet

Ključa u Tirani: Povrijeđeno 16 policajaca, uhapšeno 13 osoba

2 h

0
Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Svijet

Pucnjava u školi u Kanadi, 10 mrtvih i 25 povrijeđenih

2 h

0

Više iz rubrike

"Безизлазна ситуација": Сведочење командира о повлачењу "Азова"

Svijet

"Bezizlazna situacija": Svedočenje komandira o povlačenju "Azova"

1 h

0
Мајка једног од 6 мртвих код границе са Србијом: "Мој Иво није..."

Svijet

Majka jednog od 6 mrtvih kod granice sa Srbijom: "Moj Ivo nije..."

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajn je živ? Saopštenje o smrti napisano dan ranije

2 h

0
Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа

Svijet

Ključa u Tirani: Povrijeđeno 16 policajaca, uhapšeno 13 osoba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

44

Šestoro mrtvih, sumnja se na djelovanje kulta: Ima i djece

09

39

Uhapšen Mirza Hatić

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner