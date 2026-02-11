Ambasadorka Izraela optužila Sabinu Ćudić za širenje antisemitizma

Nerezidentna ambasadorka Izraela za Bosnu i Hercegovinu Galit Peleg odgovorila je predsjednici Naše stranke Sabini Ćudić, a koja je prethodno iznijela niz kritika povodom aktuelnih dešavanja u BiH i međunarodnim susretima Milorada Dodika.

Ćudić je u svom saopštenju istakla kako se "nije teško sastati s kabinetom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, samo prethodno morate biti spremni preskočiti preko d‌ječijih tijela".

U saopštenju, izraelska ambasadorka je navela da "rasistička i antisemitska retorika predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić i širenje mržnje prema Javrejima potiču pod‌jele i provokacije te potkopavaju bilateralne odnose".

Peleg je u saopštenju rekla "da BiH, ako želi biti dio EU, mora reći 'ne' fašizmu, islamofobiji i ksenofobiji, ali i stati na kraj korištenju antisemitske terminologije i narativa - bez izuzetka".

"Posebno je obeshrabrujuće svjedočiti iznova i iznova kako lokalni političari iskorištavaju napade na Izrael kao sredstvo za unapređenje vlastitog položaja u domaćoj politici. Takva retorika potiče pod‌jele i provokacije, umjesto da podstiče dijalog, te ujedno potkopava vrstu bilateralnih odnosa koje bi jedna napredna evropska zemlja nastojala promicati", navela je.

Peleg ističe da je nakon Dana sjećanja na Holokaust, duboko uznemirujuće čuti "rasističke i antisemitske optužbe koje se tako ležerno i javno iznose".

sabina cudic

"Ćudić opširno govori o islamofobiji, i to s pravom, jer se mržnja prema bilo kojoj grupi mora osuđivati. Ipak, čini se da nema poteškoća u širenju mržnje prema Jevrejima. Ovaj dvostruki standard nemoguće je ignorisati", navodi i dodaje da je jevrejska zajednica u Sarajevu danas malobrojna, te da je u velikoj mjeri čine preživjeli Holokausta i njihovi potomci.

Izraelska ambasadorka tvrdi da je nekada ponosna i napredna zajednica sada svedena na onu koja se osjeća prisiljenom skrivati jevrejske simbole iz straha od neprijateljstva - upravo zbog stavova i izjava kakve Ćudić promoviše.

Upitala je i "na koje vrijednosti Sabina Ćudić misli kada govori o evropskim vrijednostima te misli li na one koje su se zastupale u zloglasnim četrdesetim godinama prošlog vijeka".

"Istorija nas je, uz nepodnošljivu cijenu, naučila kamo mogu odvesti demonizacija, dehumanizacija i antisemitski jezik. Ona govori o tijelima d‌jece. Da je gospođa Ćudić, kao što je to učinio Milorad Dodik, odlučila posjetiti Izrael, svojim očima bi vid‌jela mlade Izraelce - Jevreje, muslimane i hršćane koji su ubijeni, mučeni i oteti od onih čija 'humanitarna prava' ona tako strastveno brani", dodala je Peleg.