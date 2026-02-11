Logo
Netanjahu uputio javnu čestitku Siniši Karanu

Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Na zvaničnom nalogu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na društvenoj mreži Iks objavljena je čestitka SNSD-ovom kandidatu Siniši Karanu na pobjedi na izborima.

"Čestitam Siniši Karanu na izboru za novog predsjednika Republike Srpske. Ovaj snažan glas povjerenja u rukovodstvo SNSD-a i bivšeg predsjednika Dodika signalizira put ka još bližem prijateljstvu i saradnji između Izraela i Republike Srpske", saopšteno je na X kanalu izraelskog ministarstva spoljnih poslova.

Dan nakon pobjede Netanjahu je uputio čestitku Karanu, a sada je čestitka objavljena i javno.

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Siniša Karan

