Netanjahu uputio javnu čestitku Siniši Karanu

Na zvaničnom nalogu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na društvenoj mreži Iks objavljena je čestitka SNSD-ovom kandidatu Siniši Karanu na pobjedi na izborima.

"Čestitam Siniši Karanu na izboru za novog predsjednika Republike Srpske. Ovaj snažan glas povjerenja u rukovodstvo SNSD-a i bivšeg predsjednika Dodika signalizira put ka još bližem prijateljstvu i saradnji između Izraela i Republike Srpske", saopšteno je na X kanalu izraelskog ministarstva spoljnih poslova.

Dan nakon pobjede Netanjahu je uputio čestitku Karanu, a sada je čestitka objavljena i javno.