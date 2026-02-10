Logo
Plenkovićevu Vladu napustio najveći broj ministara u hrvatskoj političkoj istoriji

Izvor:

Tanjug

10.02.2026

18:04

Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Vladu premijera Andreja Plenkovića je od 2016. godine do danas napustio najveći broj ministara u hrvatskoj političkoj istoriji, a većina je to učinila podstaknuta političkim krizama, aferama, krivičnim istragama ili narušenim povjerenjem javnosti.

Do aprila 2024. Plenkovićevu Vladu je napustilo 30 ministara.

Prema pisanju portala Net.hr, prve veće promjene dogodile su se već u prvom mandatu Plenkovićeve Vlade, kada je došlo do raspada koalicije s Mostom i smjene više ministara zbog političkog neslaganja i glasanja protiv Vladinih odluka.

Taj trenutak je, navodi se, označio početak perioda u kojem su rekonstrukcije Vlade postale uobičajen odgovor na političke krize, a ne izuzetak.

U godinama koje su slijedile, dodaje se, niz ministara napustio je Vladu zbog korupcijskih afera, imovinskih nepravilnosti, sukoba interesa ili krivičnih postupaka, dok su neki otišli i zbog političke odgovornosti ili gubitka premijerovog povjerenja.

Pojedine smjene bile su brze i odlučne, dok su druge dolazile tek nakon snažnog pritiska medija i javnosti, što je često otvaralo rasprave o kriterijima političke odgovornosti, piše portal.

Plenkovićevi mandati obilježeni su i time da su ostavke ministara često bile predstavljene kao lični čin, iako je u pozadini nerijetko stajala politička nužnost ili pokušaj očuvanja stabilnosti Vlade.

Rekonstrukcije su se koristile kao alat za smirivanje političkih tenzija i očuvanje parlamentarne većine, ali su istovremeno doprinosile utisku česte nestabilnosti izvršne vlasti.

- Ukupan broj ministara koji su smijenjeni ili su napustili Vladu tokom Plenkovićevih mandata jedan je od najvećih u novijoj hrvatskoj političkoj istoriji. Zbog toga su promjene u Vladi postale važan element političke percepcije njegove vlasti - s jedne strane kao dokaz kontrole i sposobnosti preživljavanja kriza, a s druge kao pokazatelj strukturnih problema, slabog kadrovskog odabira i trajnog opterećenja aferama - piše portal.

Posljednji koji ovih dana napušta Plenkovićevu Vladu je Mario Piletić, ministar rada i socijalne zaštite, a razlog je, kako je predstavio Plenković, zamor materijala u resoru kojim je rukovodio.

Andrej Plenković

Hrvatska

