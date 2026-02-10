Plenkovićevu Vladu napustio najveći broj ministara u hrvatskoj političkoj istoriji

Vladu premijera Andreja Plenkovića je od 2016. godine do danas napustio najveći broj ministara u hrvatskoj političkoj istoriji, a većina je to učinila podstaknuta političkim krizama, aferama, krivičnim istragama ili narušenim povjerenjem javnosti.

Do aprila 2024. Plenkovićevu Vladu je napustilo 30 ministara.

Hronika Taksista opljačkan i izboden: Sumnja se da je ovo motiv

Prema pisanju portala Net.hr, prve veće promjene dogodile su se već u prvom mandatu Plenkovićeve Vlade, kada je došlo do raspada koalicije s Mostom i smjene više ministara zbog političkog neslaganja i glasanja protiv Vladinih odluka.

Taj trenutak je, navodi se, označio početak perioda u kojem su rekonstrukcije Vlade postale uobičajen odgovor na političke krize, a ne izuzetak.

U godinama koje su slijedile, dodaje se, niz ministara napustio je Vladu zbog korupcijskih afera, imovinskih nepravilnosti, sukoba interesa ili krivičnih postupaka, dok su neki otišli i zbog političke odgovornosti ili gubitka premijerovog povjerenja.

Svijet Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

Pojedine smjene bile su brze i odlučne, dok su druge dolazile tek nakon snažnog pritiska medija i javnosti, što je često otvaralo rasprave o kriterijima političke odgovornosti, piše portal.

Plenkovićevi mandati obilježeni su i time da su ostavke ministara često bile predstavljene kao lični čin, iako je u pozadini nerijetko stajala politička nužnost ili pokušaj očuvanja stabilnosti Vlade.

Rekonstrukcije su se koristile kao alat za smirivanje političkih tenzija i očuvanje parlamentarne većine, ali su istovremeno doprinosile utisku česte nestabilnosti izvršne vlasti.

- Ukupan broj ministara koji su smijenjeni ili su napustili Vladu tokom Plenkovićevih mandata jedan je od najvećih u novijoj hrvatskoj političkoj istoriji. Zbog toga su promjene u Vladi postale važan element političke percepcije njegove vlasti - s jedne strane kao dokaz kontrole i sposobnosti preživljavanja kriza, a s druge kao pokazatelj strukturnih problema, slabog kadrovskog odabira i trajnog opterećenja aferama - piše portal.

Svijet Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

Posljednji koji ovih dana napušta Plenkovićevu Vladu je Mario Piletić, ministar rada i socijalne zaštite, a razlog je, kako je predstavio Plenković, zamor materijala u resoru kojim je rukovodio.