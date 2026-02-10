Logo
Rukovodilac policije u Dubrovniku osumnjičen da je krao marihuanu iz sefa

10.02.2026

16:42

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Rukovodilac u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj osumnjičen je da je iz sefa u zgradi policije krao marihuanu, zbog čega je privremeno udaljen iz službe, a protiv njega je podnesena krivična prijava.

Iz ove policijske uprave saopšteno je da je provedena istraga protiv osumnjičenog da je počinio krivična djela teška krađa i teška krađa u pokušaju.

Графит на Косову-10022026

Srbija

Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

Privremeno je udaljen iz službe zbog sumnje na težu povredu službene dužnosti.

Rukovodilac je osumnjičen za nedolično ponašanje u službi i izvan nje koje teško šteti ugledu policije, a protiv njega je zatraženo i pokretanje disciplinskog postupka.

Istražioci su utvrdili da je osumnjičeni policajac početkom februara, koristeći ključ koji nije smio imati, pokušao ukrasti predmete iz metalnog sefa u zgradi policije.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Republika Srpska

Mazalica: Nema ulaska BiH u NATO

Istragom je otkriveno da je u prethodnom periodu najmanje dvaput iz istog sefa već ukrao manju količinu marihuane.

Protiv osumnjičenog policajca podnesena je krivična prijava nadležnom tužilaštvu u Dubrovniku. Osim toga, prekršajno je sankcionisan prema Zakonu o suzbijanju zloupotrebe droge.

Dubrovnik

Hrvatska

Droga

