Djevojka (20) uplatila novac za stan, ostala i bez novca i bez stana

Indeks

10.02.2026

10:20

Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Policija je završila krivičnu istragu nad dvojicom hrvatskih državljana sa područja Zagreba, starosti 32 i 47 godina, koji su osumnjičeni da su prevarili dvadesetogodišnju ženu prilikom iznajmljivanja stana. Djevojka je ostala bez više od 400 evra, saopštila je Policijska uprava Požeško-slavonska .

Oglasili su stan, a zatim nestali sa novcem.

Sumnja se da su osumnjičeni u julu 2025. godine putem onlajn oglasa dogovorili iznajmljivanje stana sa dvadesetogodišnjom ženom iz okoline Brestovca. Nakon što im je djevojka platila više od 400 evra, prekinuli su svaki kontakt sa njom.

Protiv dvojice muškaraca biće podnet poseban izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

