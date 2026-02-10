Logo
Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

10.02.2026

11:19

Вук
Foto: pexels/patrice schoefolt

Jedna od najčešćih pogrešnih pretpostavki je da hibrid vuka samo izgleda poput vuka, dok se ponaša poput pripitomljenog psa. Stručnjaci upozoravaju da je istina upravo suprotna.

U Evropi je sve češća pojava kupovina hibrida vuka i psa kao kućnog ljubimca, a stručnjaci upozoravaju da takve životinje nisu ni približno pitome kao što mnogi misle.

Držanje hibrida vuka i psa kao kućnih ljubimaca posljednjih godina postaje sve popularnije, posebno među ljubiteljima egzotičnih i "divljih" životinja. Alistručnjaci upozoravaju da se iza atraktivnog izgleda krije ozbiljan sigurnosni i etički problem, piše Agrarhojte.

Вук, вукови, животиња

Hibridi vukova, odnosno križanci pasa i vukova, često se prodaju u inostranstvu po visokim cijenama. Ipak, Ministarstvo poljoprivrede Njemačke savezne pokrajine Hesen nedavno je objavilo upozorenje građanima da se takve životinje ne kupuju i ne drže kao obični kućni psi.

"Ni pod kojim uslovima ove životinje ne smiju se držati kao obični psi. Hibridi vukova se ne ponašaju kao psi", poručili su iz ministarstva.

Zabluda koja može završiti tragedijom

Jedna od najčešćih pogrešnih pretpostavki je da hibrid vuka samo izgleda poput vuka, dok se ponaša poput pripitomljenog psa. Stručnjaci upozoravaju da je istina upravo suprotna.

Prema njihovim procjenama, ponašanje hibrida više nalikuje ponašanju polno zrelih vukova nego domaćih pasa. Takve životinje često su plašljivije, teritorijalnije i osjetljivije na podražaje iz okoline. Uz to, kod njih su izraženiji lovni i plijenski nagoni, što povećava rizik napada na druge životinje, ali i na ljude.

Zbog toga se hibride vuka i psa ne može dresirati i držati na isti način kao pse, a neadekvatni uvjeti mogu dovesti do agresije, bijega ili nepredvidivih reakcija.

Zbrinjavanje izuzetno zahtjevno

Ministarstvo poljoprivrede Hesena upozorava da su vlasnici ovakvih životinja najčešće potpuno nespremni za zahtjeve koje hibridi nose. U praksi se, navode, često događa da se životinje predaju ili budu oduzete zbog kršenja zakona o dobrobiti životinja.

Službenik ministarstva za dobrobit životinja naglašava da je zbrinjavanje takvih jedinki iznimno zahtjevno.

"Svakoj pojedinki potreban je prikladan dom u kojem na kraju može trajno živjeti. Ali čak i privremeni smještaj za ove životinje zahtijeva ne samo visoke sigurnosne standarde već i opsežno stručno znanje onih koji se o njima brinu", upozoravaju nadležne službe.

Tagovi :

vuk

vukovi

