Vjerovatno niste u pravu: Znate li kako se zove mladunče magarca

ATV

09.02.2026

19:59

0
Nazivi za mladunčad životinja često se podrazumijevaju i rijetko ko razmišlja o tome da li su zaista pravilni.

Upravo zbog toga mnogi pogriješe kada pokušaju da imenuju mladunče magarca, jedne od najpoznatijih domaćih životinja.

U svakodnevnom govoru najčešće se može čuti izraz koji zvuči logično, ali nije ispravan.

Drugim riječima, većina ljudi će bez razmišljanja reći: „pa, magarče“. Ili magare, magarence... Logično zvuči, zar ne? Međutim – nije tačno.

Šta kažu jezički priručnici?

Pravi naziv, koji se nalazi u rječnicima i ima dugu upotrebu u jeziku, znatno je manje poznat.

Tek kada se zaviri u jezičke priručnike, dolazi se do podatka da se mladunče magarca i magarice naziva pule – riječ koja je s vremenom gotovo nestala iz svakodnevne upotrebe.

Da, dobro ste pročitali – pule. Kratko, slatko i pomalo neočekivano. Baš kao i samo mladunče, koje je često razigrano, tvrdoglavo na svoj simpatičan način i nevjerovatno umiljato.

Iako se rijetko čuje, ovaj naziv i danas važi kao jedini ispravan.

Zato, sljedeći put kad neko pita kako se zove beba magarca – slobodno zablistajte znanjem i recite: pule. Biće iznenađenja, a možda i ponekog osmijeha, piše portal "Nezavisne".

Ždrijebe ili pule?

Iako magarci pripadaju široj porodici kopitara, pa se njihovo mladunče biološki može svrstati pod opšti pojam ždrijebe, u našem jeziku postoji jasna razlika. Dok se naziv ždrijebe u narodu gotovo isključivo veže za konje, pule ostaje specifičan i jedini potpuno tačan naziv za mladunče magarca.

Magarac

Pule

