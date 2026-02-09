Vjerovatno niste u pravu: Znate li kako se zove mladunče magarca

Izvor:
ATV
09.02.2026
19:59
Komentari:0
Nazivi za mladunčad životinja često se podrazumijevaju i rijetko ko razmišlja o tome da li su zaista pravilni.
Upravo zbog toga mnogi pogriješe kada pokušaju da imenuju mladunče magarca, jedne od najpoznatijih domaćih životinja.
U svakodnevnom govoru najčešće se može čuti izraz koji zvuči logično, ali nije ispravan.
Drugim riječima, većina ljudi će bez razmišljanja reći: „pa, magarče“. Ili magare, magarence... Logično zvuči, zar ne? Međutim – nije tačno.
Pravi naziv, koji se nalazi u rječnicima i ima dugu upotrebu u jeziku, znatno je manje poznat.
Tek kada se zaviri u jezičke priručnike, dolazi se do podatka da se mladunče magarca i magarice naziva pule – riječ koja je s vremenom gotovo nestala iz svakodnevne upotrebe.
Da, dobro ste pročitali – pule. Kratko, slatko i pomalo neočekivano. Baš kao i samo mladunče, koje je često razigrano, tvrdoglavo na svoj simpatičan način i nevjerovatno umiljato.
Iako se rijetko čuje, ovaj naziv i danas važi kao jedini ispravan.
Zato, sljedeći put kad neko pita kako se zove beba magarca – slobodno zablistajte znanjem i recite: pule. Biće iznenađenja, a možda i ponekog osmijeha, piše portal "Nezavisne".
Iako magarci pripadaju široj porodici kopitara, pa se njihovo mladunče biološki može svrstati pod opšti pojam ždrijebe, u našem jeziku postoji jasna razlika. Dok se naziv ždrijebe u narodu gotovo isključivo veže za konje, pule ostaje specifičan i jedini potpuno tačan naziv za mladunče magarca.
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
10 h0
Zanimljivosti
13 h0
Najnovije
Najčitanije
22
48
22
45
22
44
22
38
22
37
Trenutno na programu