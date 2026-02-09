Logo
Sutra je zaštitnik onih koji žele da isprave svoje greške: Ovaj običaj treba ispoštovati

Vjerovanje u moć molitve i pokajanja ima dugu tradiciju u našoj vjeri, a jedan od najpoštovanijih svetitelja u tom kontekstu je Prepodobni Jefrem Sirin. Njegov život i djela inspirisali su generacije vjernika, a običaji povezani s njegovim imenom i danas imaju posebno mjesto u duhovnom životu mnogih pravoslavnih hrišćana. Lik i djelo ovog sveca obilježavamo 10. februara, a taj dan prati i jedan zanimljiv običaj.

Od burne mladosti do svetosti

Jefrem Sirin rođen je u Siriji u siromašnoj porodici, u vrijeme cara Konstantina Velikog. Prema predanjima, mladost mu je bila nemirna – bio je poznat kao ljutit i neumjeren, često u sukobima i razuzdan u ponašanju. Ipak, u nekom trenutku Jefrem je odlučio da promijeni život. Posvetio se molitvi i Bogu, postavši učenik svetog Jakova Nisibijskog, a bio je i savremenik i prijatelj Vasilija Velikog.

Predanje kaže da je bio veliki govornik i pouzdan učitelj: "Mudrost mu je tekla s jezika kao medeni potok, a suze su mu neprestano kapale iz očiju", piše u starim spisima. Njegov trud i posvećenost ostavili su brojne knjige i učenja, među kojima je najpoznatija molitva uz Časni post - Gospodi i Vladiko života mojego.

Iako su vjernici željeli da ga postave za episkopa, Jefrem je to odbio i do kraja života živio u miru i molitvi, umirući 378. godine. Tradicija ga pamti kao apostola pokajanja i zaštitnika onih koji žele da isprave svoje greške. Njegova djela i danas omekšavaju srca i vraćaju ljude Hristu.

Običaj

U običajima i vjerovanjima, smatra se da iskrena molitva Prepodobnom Jefremu može donijeti oproštaj i duhovni mir: "Ko iskreno od njega i Boga zatraži oproštaj, dobija šansu da se duhovno očisti", vjeruje narod.

Molitva Prepodobnom Jefremu Sirinu

Vjernici se obraćaju svetitelju sljedećom molitvom:

"Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svijećnjak svijetu, sijajući svojim čudesima, Jefreme oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše."

Ovaj običaj - moliti se Prepodobnom Jefremu za oproštaj i duhovno vođstvo - praktikuje se širom pravoslavnog svijeta, naročito u vrijeme posta i pred velike praznike.

