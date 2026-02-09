Kad akcioni film postane stvarnost: Oklopno vozilo blokirano zapaljenim kamionom

Na italijanskoj brzoj saobraćajnici 623, koja povezuje Leće i Brindizi, dogodila se nevjerovatna pljačka, koja kao da se odigrala u akcionom filmu.

Grupa naoružanih razbojnika izvela je pljačku vozila za prevoz novca, koristeći zapaljeni kamion kako bi blokirali kolovoz i primorali oklopno vozilo da se zaustavi.

Prema prvim informacijama, napadači su blokirali put oklopnom vozilu za prevoz novca koristeći zapaljeni kamion kao prepreku.

Nakon što su primorali vozilo da se zaustavi, na mjesto događaja stigli su saučesnici, najmanje osam osoba u tri automobila.

Korišćenjem plavih rotacionih svetala, pokušali su da se lažno predstave kao službene osobe, čime su željeli da zavaraju obezbjeđenje i olakšaju pljačku.

Okršaj sa karabinjerima

Ubrzo je uslijedio okršaj sa karabinjerima kod isključenja za Celino San Marko, na putu prema Lećeu. Tokom sukoba, više puta su pogođena službena vozila, ali, na sreću, među pripadnicima snaga sigurnosti nije bilo povrijeđenih.

Jedan karabinjer u civilu pokušao je da nastavi potragu za napadačima, ali su razbojnici namjerno udarili njegov automobil i izbacili ga sa puta. Njegovo zdravstveno stanje nije ugroženo.

Uhapšena tri člana bande

Iako je pljačka bila veoma nasilna i dramatična, zvanični rezultati pljačke još uvijek nisu potvrđeni. Postoji mogućnost da je u oklopnom vozilu aktiviran sigurnosni sistem, koji je trebao da spriječi krađu novca.

Italijanska policija je saopštila da su tri člana bande uhapšena u sjevernom Salentu, dok potraga za ostalim učesnicima pljačke i dalje traje, prenose Nezavisne.

Ova pljačka, koja je šokirala javnost, postavlja pitanja o sigurnosnim mjerama na ovim prometnim saobraćajnicama i potrebi za većim prisustvom sigurnosnih snaga na ključnim tačkama.