Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Devetogodišnji dječak Kejleb Čabola zadobio je teške povrede nakon što je učestvovao u opasnom trendu koji se širi društvenim mrežama.

Ujutru 20. januara, dok se spremao za školu, Kejleb je pokušao da u mikrotalasnoj pećnici zagrije igračku na bazi gela, Šilingovu igračku "Nidu Najs Kjub", kako bi postala savitljivija, navodi se u saopštenju medicinskog centra Lojola Medisin.

Ideja došla od druga iz škole

Dječakova majka, Uitni Grab, ispričala je za Čikago San Tajms da je njen sin dobio ideju za ovaj opasan postupak nakon razgovora sa prijateljem, koji mu je ispričao za trend na društvenim mrežama.

Majka je u tom trenutku bila u garaži kako bi upalila automobil, a kada je čula zvuk mikrotalasne pećnice, pomislila je da Kejleb podgrijeva doručak. Međutim, ubrzo je začula zastrašujući vrisak.

"Nakon što je čula krik od kojeg se ledi krv u žilama, znala je da nešto nije u redu", saopštili su iz medicinskog centra.

Kada je dječak otvorio vrata mikrotalasne pećnice, predmet ispunjen želatinoznim materijalom eksplodirao mu je pravo u lice i ruke, izazvavši teške opekotine.

Majka je odmah pokušala da ispere ljepljivu materiju pod tušem, ali bez uspjeha. Odvela je sina u hitnu pomoć, odakle je kasnije prebačen u Centar za opekotine Lojola Medisin. Zbog natečenog oka koje nije mogao da otvori, pregledao ga je i oftalmolog.

Srećom, potvrđeno je da mu vid nije oštećen i Kejleb se sada oporavlja kod kuće. Njegova majka je za Si-Bi-Es Njuz izjavila da je zadobio opekotine drugog stepena na jednoj strani lica i na rukama, te da se očekuje da će se vratiti u školu kasnije tokom ove nedjelje.

Igračka „Najs Kjub“ na zvaničnoj internet stranici opisuje se kao "senzorni predmet savršen za rastezanje, gnječenje, stiskanje i umirivanje". Međutim, na stranici stoji i izričito upozorenje koje mnogi očigledno ignorišu: "Ne zagrijavati, ne zamrzavati i ne stavljati u mikrotalasnu jer može izazvati povrede."

Paula Pitersen, medicinska sestra iz centra za opekotine, istakla je u saopštenju da je Kejleb "imao veliku sreću što nije zadobio još teže povrede". Dodala je da ovakvi trendovi mogu biti izuzetno opasni za mlade ljude koji su manje skloni razmišljanju o ozbiljnim posljedicama ili ih jednostavno ne mogu u potpunosti razumeti. Nažalost, Kejlebov slučaj nije usamljen.

Sve više dece povrijeđeno zbog istog trenda

Mek Eligot, jedna od zaposlenih u ustanovi, otkrila je da je Kejleb već četvrto dijete koje je primljeno zbog istog trenda.

"Jedna djevojčica je zagrijala igračku u mikrotalasnoj, a zatim je dotakla prstom. Prst joj je propao kroz materijal i zadobila je opekotine", ispričala je Mek Eligot za Si-Bi-Es Njuz i upozorila je da čak 30 odsto njihovih pacijenata čine djeca.

"Mislim da svakodnevne, uobičajene stvari u domu izazivaju opekotine kod djece i želimo da roditelji budu svjesni svega što se nalazi u njihovoj kući", rekla je ona.

Kao primjere navela je, pored pomenutih igračaka, i incidente sa "vrućim rezancima iz mikrotalasne koje djeca prospu po sebi, kao i malu djecu koja povuku vruću kafu sa stola", piše Večernji.