Gorica Dodik: Džaba pomoć Šmita, narod poručio da se ovdje Srbin pita

Izvor:

ATV

09.02.2026

17:44

Komentari:

0
Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

Nakon objave rezultata ponovljenih izbora za predsjednika Srpske, na društvenoj mreži Iks oglasila se Gorica Dodik, kćerka lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Poruka je očigledno bila usmjerena prema opoziciji, uz naglasak da im je bila džaba i pomoć političkog Sarajeva, stranaca i Nijemca Kristijana Šmita.

U objavi je, između ostalog, napisala:

“Džaba vam batinaši

I sarajevski mahalaši

Džaba vam CIK-ovi i PIK-ovi

I svi strani likovi

Džaba vam sva pomoć Šmita

Narod vam je poručio da se ovdje Srbin pita".

Gorica Dodik

Prijevremeni izbori 2025

Ponovljeni prijevremeni izbori

