Gorica Dodik: Džaba pomoć Šmita, narod poručio da se ovdje Srbin pita

Nakon objave rezultata ponovljenih izbora za predsjednika Srpske, na društvenoj mreži Iks oglasila se Gorica Dodik, kćerka lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Poruka je očigledno bila usmjerena prema opoziciji, uz naglasak da im je bila džaba i pomoć političkog Sarajeva, stranaca i Nijemca Kristijana Šmita.

U objavi je, između ostalog, napisala:

“Džaba vam batinaši

I sarajevski mahalaši

Džaba vam CIK-ovi i PIK-ovi

I svi strani likovi

Džaba vam sva pomoć Šmita

Narod vam je poručio da se ovdje Srbin pita".