Gorica Dodik: Džaba pomoć Šmita, narod poručio da se ovdje Srbin pita

09.02.2026
17:44
Nakon objave rezultata ponovljenih izbora za predsjednika Srpske, na društvenoj mreži Iks oglasila se Gorica Dodik, kćerka lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Poruka je očigledno bila usmjerena prema opoziciji, uz naglasak da im je bila džaba i pomoć političkog Sarajeva, stranaca i Nijemca Kristijana Šmita.
U objavi je, između ostalog, napisala:
“Džaba vam batinaši
I sarajevski mahalaši
Džaba vam CIK-ovi i PIK-ovi
I svi strani likovi
Džaba vam sva pomoć Šmita
Narod vam je poručio da se ovdje Srbin pita".
Džaba vam batinaši— Gorica (@goricadodik) February 9, 2026
