Orban čestitao Karanu

Izvor:

ATV

09.02.2026

15:55

Komentari:

0
Орбан честитао Карану
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban čestitao je izabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima.

- Čestitam izabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu na velikoj pobjedi na izborima! Želim Vam uspjeh u služenju suverenoj volji Vašeg naroda i radujem se zajedničkom radu -napisao je Orban na Iks-u.

илу-лутрија-25122025

Region

Gasi se državna lutrija nakon 76 godina rada

Kandidat SNSD-a Siniša Karan, nakon ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 ili 48,09 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta.

Viktor Orban

Siniša Karan

Komentari (0)
