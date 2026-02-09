Orban čestitao Karanu

Izvor:
Premijer Mađarske Viktor Orban čestitao je izabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima.
- Čestitam izabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu na velikoj pobjedi na izborima! Želim Vam uspjeh u služenju suverenoj volji Vašeg naroda i radujem se zajedničkom radu -napisao je Orban na Iks-u.
Kandidat SNSD-a Siniša Karan, nakon ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 ili 48,09 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta.
Congratulations to President-elect of Republika Srpska @sinisa_karan on your great electoral victory! Wishing you success in serving the sovereign will of your people, and looking forward to working together. 🤝 https://t.co/67G2nw5xUd— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2026
