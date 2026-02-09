Orban čestitao Karanu

- Čestitam izabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu na velikoj pobjedi na izborima! Želim Vam uspjeh u služenju suverenoj volji Vašeg naroda i radujem se zajedničkom radu -napisao je Orban na Iks-u.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan, nakon ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 ili 48,09 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta.