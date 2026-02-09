Trajekt se oteo kontroli i pregazio nekoliko gondola: Turisti završili u vodi

Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta u Veneciji, koji se dogodio kada se jedan trajekt oteo kontroli kapetanu usljed kvara i pregazio nekoliko gondola zbog čega su turisti završili u moru, prije nego što je udario u jednu zgradu.

Spasioci su požurili da izvuku turiste iz vode, bilo ih je ukupno devetoro i prošli su sa lakšim povredama. Za to vrijeme zapanjeni prolaznici vrištali su dok se haotična scena odvijala. Incident se dogodio u nedjelju.

Prema lokalnim medijima, trajekt Alilaguna se pokvario prije nego što je stigao do mosta Rialto i kapetan nije mogao da promijeni brzine.

Kapetan je pokušavao sa manevrom da izbjegne okolne čamce i gondole, a nakon što je trajekt udario u zgradu, do njega su ubrzo pristala dva policijska plovila, koja su ga sve vrijeme pratila.

Van kontrole vodeni taksi je prošao ispod luka Rialto, ogrebao se o most, prije nego što je udario u pristanište Fondaco dei Tedeschi.

Zatim je udario u jednu gondolu, a potom u drugu koja je prevozila turiste, prevrćući njih i gondolijera u vodu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, zabio se u zgradu na Rio delle Poste i na kraju se zaustavio.

Prema lokalnim izvještajima, devet osoba je izvučeno iz vode i zbrinuto zbog modrica i ranih znakova hipotermije. Lokalna policijska jedinica za navigaciju istražuje incident.

Snimak sudara brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a gledaoci su izrazili svoj šok.

"Čudo je da nisu povrijeđeni ili još gore! To je dobra stvar", napisala je jedna osoba.

Druga je dodala:

"Previše saobraćaja. Ovoliko veliki brodovi ne bi trebalo da prolaze kroz Veliki kanal. To je sramota".