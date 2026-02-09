Trajekt se oteo kontroli i pregazio nekoliko gondola: Turisti završili u vodi

Izvor:
Telegraf
09.02.2026
15:36
Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta u Veneciji, koji se dogodio kada se jedan trajekt oteo kontroli kapetanu usljed kvara i pregazio nekoliko gondola zbog čega su turisti završili u moru, prije nego što je udario u jednu zgradu.
Spasioci su požurili da izvuku turiste iz vode, bilo ih je ukupno devetoro i prošli su sa lakšim povredama. Za to vrijeme zapanjeni prolaznici vrištali su dok se haotična scena odvijala. Incident se dogodio u nedjelju.
Prema lokalnim medijima, trajekt Alilaguna se pokvario prije nego što je stigao do mosta Rialto i kapetan nije mogao da promijeni brzine.
Kapetan je pokušavao sa manevrom da izbjegne okolne čamce i gondole, a nakon što je trajekt udario u zgradu, do njega su ubrzo pristala dva policijska plovila, koja su ga sve vrijeme pratila.
Van kontrole vodeni taksi je prošao ispod luka Rialto, ogrebao se o most, prije nego što je udario u pristanište Fondaco dei Tedeschi.
Zatim je udario u jednu gondolu, a potom u drugu koja je prevozila turiste, prevrćući njih i gondolijera u vodu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, zabio se u zgradu na Rio delle Poste i na kraju se zaustavio.
Prema lokalnim izvještajima, devet osoba je izvučeno iz vode i zbrinuto zbog modrica i ranih znakova hipotermije. Lokalna policijska jedinica za navigaciju istražuje incident.
Snimak sudara brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a gledaoci su izrazili svoj šok.
"Čudo je da nisu povrijeđeni ili još gore! To je dobra stvar", napisala je jedna osoba.
Druga je dodala:
"Previše saobraćaja. Ovoliko veliki brodovi ne bi trebalo da prolaze kroz Veliki kanal. To je sramota".
Motoscafo impazzito a #Venezia — 📷 DivErSⒶMeNtE 📷 (@Diversa_Mente) February 9, 2026
Affondate due gondole. Diversi turisti in acqua. pic.twitter.com/j0bzDsj4yh
