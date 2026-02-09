Sukob sa Rusijom postao je stub državne ideologije Velike Britanije, izjavio je Aleksandar Gusarov, šef departmana za Sjeverni Atlantik u Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Politika Londona koja podrazumijeva dalju eskalaciju, višeslojnu i široku konfrontacije sa Rusijom će se nastaviti. U suštini, ovo više nije samo prioritet spoljne politike, već stub državne ideologije zemlje", izjavio je diplomata u intervjuu za list "Komersant".

Kako ističe, Rusija nema iluzija da će se antiruski stav Londona promijeniti u bliskoj budućnosti.

"Upravljanje ukrajinskim sukobom putem marionetskog režima u Kijevu, usmjerenog na uništenje svega ruskog, ostaje jedan od posljednjih preostalih mehanizama političkog opstanka u arsenalu vlade Kira Starmera", naveo je Gusarov.

Napori koje rusko i američko rukovodstvo ulažu u rješenje ukrajinske krize, nastavio je Gusarov, konstruktivni su, ali London je "opsjednut nanošenjem maksimalne štete" Rusiji i sprječavanjem završetka sukoba pod uslovima koji su njoj prihvatljivi.

Osim toga, stvara se utisak kao da pokušavaju da se osvete ruskim diplomatskim misijama "za sopstvene neuspjehe u spoljnoj politici" i neuspjeh njihove politike izolacije Rusije.

"Vlasti ovih zemalja, posebno Velike Britanije i Kanade, nastavljaju metodično da stvaraju gomilu vejštačkih i diskriminatornih ograničenja normalnom funkcionisanju ruskih diplomatskih misija", naglasio je on.

O kontaktima sa SAD

"Kontakti između ruskog Ministarstva spoljnih poslova i Stejt departmenta SAD nastavljaju se veoma aktivno, bez zastoja", izjavio je Gusarov.

On je podsjetio da su ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev i zamjenica pomoćnika državnog sekretara SAD Sonata Kolter prošle godine vodili dijalog koji je rezultirao nizom sporazuma. Prema njegovim riječima, oni su poboljšali kadrovsko popunjavanje i svakodnevno poslovanje ruskih i američkih diplomatskih misija.

"Od tada, tempo se donekle usporio. To se objašnjava različitim stavovima strana o granicama dijaloga o spornim faktorima. Smatramo da je prikladno, prelazeći od jednostavnog ka složenom, da se odlučno uklone najozbiljnije prepreke za poboljšanje odnosa između Rusije i SAD", istakao je on.

Kako navodi, to se prije svega odnosi na "stari dug" Vašingtona za vraćanje ruske diplomatske imovine konfiskovane u SAD pod prethodnim administracijama. Osim toga, tu je i obnavljanje direktnog vazdušnog saobraćaja.

"Naši prijedlozi o ovim pitanjima su prenijeti američkim vlastima, lopta je na njihovoj strani", poručio je Gusarov.