Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

Guverner ruske Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je bio meta ukrajinskog raketnog napada tokom inspekcije infrastrukturnih objekata u regiji.

"Obilazio sam određene infrastrukturne objekte. Dok sam bio u inspekciji jednog od njih, počeo je još jedan raketni napad", objavio je Gladkov na društvenim mrežama.

On je dodao da je sa pripadnicima ekipa za hitne intervencije otišao u sklonište.