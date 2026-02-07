Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

Izvor:
07.02.2026
22:04
Guverner ruske Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je bio meta ukrajinskog raketnog napada tokom inspekcije infrastrukturnih objekata u regiji.
"Obilazio sam određene infrastrukturne objekte. Dok sam bio u inspekciji jednog od njih, počeo je još jedan raketni napad", objavio je Gladkov na društvenim mrežama.
On je dodao da je sa pripadnicima ekipa za hitne intervencije otišao u sklonište.
