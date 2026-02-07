Logo
Large banner

Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

Izvor:

Agencije

07.02.2026

22:04

Komentari:

0
Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

Guverner ruske Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je bio meta ukrajinskog raketnog napada tokom inspekcije infrastrukturnih objekata u regiji.

"Obilazio sam određene infrastrukturne objekte. Dok sam bio u inspekciji jednog od njih, počeo je još jedan raketni napad", objavio je Gladkov na društvenim mrežama.

On je dodao da je sa pripadnicima ekipa za hitne intervencije otišao u sklonište.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан открио зашто је "Украјина непријатељ Мађарске"

Svijet

Orban otkrio zašto je "Ukrajina neprijatelj Mađarske"

4 h

0
Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом

Svijet

Jasna poruka iz Rusije: Nema mjesta za EU i NATO za pregovaračkim stolom

4 h

0
Јавио се Кадиров; Стравичан снимак и брутална порука - "Мртви су"

Svijet

Javio se Kadirov; Stravičan snimak i brutalna poruka - "Mrtvi su"

6 h

0
Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

Svijet

Zamjenik premijera tvrdi: Bivši ministar odbrane obmanuo kolege u Vladi

1 d

0

Više iz rubrike

Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

Svijet

Haos u Milanu: Tuča demonstranata i policije, "radio" vodeni top i suzavac

2 h

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Svijet

Švedska zaustavila deportaciju dječaka s autizmom u BiH: Raif Terzić ostaje sa porodicom

2 h

0
Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

Svijet

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

3 h

0
Орбан открио зашто је "Украјина непријатељ Мађарске"

Svijet

Orban otkrio zašto je "Ukrajina neprijatelj Mađarske"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

13

Savić: Srpska postaje priznat geopolitički faktor

22

04

Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

21

55

CIK BiH: Razriješeni predsjednici biračkih odbora u Doboju i njihovi zamjenici

21

46

Zapalilo se vozilo na autoputu kod Sarajeva

21

44

Centralne vijesti ATV-a, 07.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner