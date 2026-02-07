Švedska zaustavila deportaciju dječaka s autizmom u BiH: Raif Terzić ostaje sa porodicom

Raif Terzić, četvorogodišnji dječak sa autizmom i poremećajem govora, koji je rođen u Švedskoj, trebalo je da bude deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, švedska Migraciona uprava u petak, 6. februara, odlučila je da deportacija nije primjerena i odobrila mu privremenu boravišnu dozvolu na 13 mjeseci, uz mogućnost produženja.

Odluka je donesena nakon što su vlasti utvrdile da bi razdvajanje od roditelja imalo negativan uticaj na Raifov razvoj.

Prepreka za državljanstvo

Raif je rođen 2021. godine u Malmeu, dok njegovi roditelji Haris i Nikol nisu imali švedsko državljanstvo, pa ga ni on nije automatski mogao dobiti. Njegov stariji brat Amar, koji je dvije godine stariji, rođenjem je stekao švedsko državljanstvo, dok je Raif bio osoba bez državljanstva. Roditelji su kasnije zatražili bosanskohercegovački pasoš za Raifa, po ocu, kako bi mogao ostati u Švedskoj i nastaviti život sa porodicom.

Migraciona uprava je navela da postoji značajna povezanost između Raifa i njegovih roditelja, kao i da njegovo zdravstveno stanje i posebne potrebe zahtijevaju stalnu brigu i podršku. Švedski ljekari i terapeuti upozorili su da bi razdvajanje od roditelja bilo štetno po njegov razvoj, zbog čega je deportacija ocijenjena kao neproporcionalna mjera.

Nakon što je TRT Balkan uradio priču, Raifu je danas stigla sretna vijest da je dobio boravišnu dozvolu.

Prethodno su vlasti u Švedskoj smatrale da „nema prepreka da porodica napusti zemlju dok čeka odobrenje boravišne dozvole za Raifa“. Međutim, novi pregled situacije i pritisak javnosti i medija doveli su do promjene odluke.

Švedski zakon o državljanstvu

Portparol Migracione uprave Jesper Tengrot objasnio je da, po švedskim zakonima, djete rođeno u Švedskoj ne dobija automatski državljanstvo ako roditelji nisu državljani zemlje. Roditelji moraju najprije obezbijediti drugo državljanstvo za dijete prije nego što mogu zatražiti švedsku boravišnu dozvolu.

Majka: „Konačno možemo da odahnemo“

Raifova majka Nikol izjavila je da je odluka Migracione uprave veliko olakšanje za porodicu i dodala da je cijeli slučaj bio dug i stresan.

– Osjećaj je sjajan! Plakala sam kada su nas pozvali iz uprave. Konačno možemo da odahnemo – rekla je ona.

Mališan, kako dodaje, nije bio ni svjestan kroz šta je sve prošao u birokratskoj zavrzlami koja je trajala godinama.

Ovo znači da Raif i njegova porodica mogu ostati zajedno u Švedskoj i da će mališan nastaviti život u okruženju koje mu pruža sigurnost i kontinuitet potreban za njegov razvoj.