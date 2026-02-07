Logo
BMV povlači više od 87.000 vozila zbog rizika od požara

Izvor:

Sputnik Srbija

07.02.2026

20:03

Foto: Pexels

Kompanije „Be-Em-Ve" objavila je opoziv 87.394 vozila u SAD zbog mogućeg pregrevanja startera motora, saopštila je danas Nacionalna administracija za bezbednost saobraćaja na autoputevima SAD.

Kako je navela ova organizacija, postoji opasnost da pregrevanje može da izazove požar prenosi Rojters.

Kompanija će besplatno zameniti starter motora, navedeno je u saopštenju regulatora.

Tagovi:

BMW

požar

