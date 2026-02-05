Koliko nesreća uzrokuju loše gume?

Španska organizacija za bezbjednost saobraćaja Fesival objavila je podatke koji jasno pokazuju koliko su neispravne ili istrošene gume povezane sa saobraćajnim nezgodama – i koliko se toga može spriječiti pravilnim izborom i osnovnim održavanjem.

Prema podacima iz 2024. godine, u Španiji su zabilježene 554 saobraćajne nezgode sa poginulima i povrijeđenima koje su bile povezane sa problemima na gumama – istrošenim, neispravnim ili probušenim pneumaticima.

U tim nezgodama učestvovalo je 668 vozila, a stradalo je ukupno 1.017 ljudi, uključujući 39 poginulih, 123 teško povrijeđene i 855 lakše povrijeđenih, prema statistici državne uprave za saobraćaj (DGT), piše Revija HAK.

Stručnjaci ističu da su gume temelj bezbjednosti, jer sistemi poput ABS-a i ESC-a mogu da rade efikasno samo ako postoji dobro prianjanje. Nizak pritisak, mala dubina gazećeg sloja ili neodgovarajuća smješa gume značajno smanjuju njihovu efikasnost.

Redovna kontrola guma – makar jednom mjesečno i pre dužih putovanja ili loših vremenskih uslova – smatra se jednom od najisplativijih bezbjednosnih mjera u saobraćaju.

Podaci tehničkih pregleda dodatno potvrđuju problem. Špansko udruženje AECA-ITV navodi da je oko 20 odsto ozbiljnih nedostataka otkrivenih tokom pregleda u 2024. bilo povezano sa osovinama, točkovima, gumama i vješanjem.

DGT je u više navrata upozoravao da značajan dio voznog parka u toj državi im gume u lošem stanju ili pneumatike koji nisu prilagođeni uslovima vožnje.

Vožnja sa nedovoljnim pritiskom u gumama povećava njihovu deformaciju, zagrijavanje i habanje, a direktno utiče i na kočenje i upravljivost. Produžava se zaustavni put i raste rizik od akvaplaninga.

Iako TPMS sistemi mogu upozoriti na pad pritiska, oni ne zamjenjuju redovnu manuelnu kontrolu.

Zimi problem postaje još izraženiji. Na temperaturama ispod 7 stepeni Celzijusa ljetnje gume imaju slabije prianjanje čak i na suvom kolovozu, a ako su pritom lošeg kvaliteta ili istrošene, njihova pouzdanost naglo opada, što dodatno smanjuje efikasnost elektronskih bezbednosnih sistema.

Zaključak stručnjaka je jasan: nije dovoljno samo voditi računa o stanju guma, već i pametno birati pneumatike.

Praćenje nezavisnih testova i odabir najbezbjednijih modela u okviru dostupnog budžeta može imati presudan uticaj na bezbjednost u svakodnevnoj vožnji, prenosi B92.