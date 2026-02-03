Logo
Analiza pokazala: Da li je na minus 40 bolji dizelaš ili električni automobil?

Izvor:

B92

03.02.2026

12:45

Снијег цеста аутомобили паркинг
Foto: Pexels/Iryna Varanovich

Ekstremno niske temperature dugo su važile za najveći izazov za električne automobile, dok se dizelaši tradicionalno smatraju sigurnijim izborom u takvim uslovima.

Međutim, istraživanje naučnika sa Univerziteta Aljaska pokazuje da realnost može biti drugačija.

Analiza u arktičkim uslovima

Studija je analizirala ponašanje električnih i dizel vozila u arktičkim uslovima, u udaljenim zajednicama poput Kotzebjua, Galene i Betela, gdje zimi temperature padaju i do -40 stepeni, a infrastruktura je ograničena.

Umjesto da se fokusiraju samo na domet, istraživači su posmatrali ukupne operativne troškove.

Rezultati i ekonomska isplativost

Rezultati su pokazali da električna vozila, uprkos gubitku kapaciteta baterije i sporijem punjenju, u većini slučajeva imaju niže ukupne troškove.

U čak 17 od 21 analiziranog scenarija, električni automobili bili su isplativiji od dizelaša.

Prednost dizela zabilježena je samo u četiri slučaja, uglavnom tamo gdje je cijena električne energije bila visoka.

Neočekivani zaključci

Zanimljivo je da nijedno električno vozilo nije otkazalo zbog hladnoće. Sva su ostala upotrebljiva, dok su dizel modeli imali dodatne probleme sa hladnim startovima, grijačima motora, skupljim zimskim gorivom i povećanim troškovima održavanja.

Studija zaključuje da, što su temperature niže i vozila više u upotrebi, to je prednost električnih automobila izraženija.

Kratke vožnje pokazale su se neefikasnim i za električne i za klasične automobile, jer grijanje kabine troši značajnu količinu energije u oba slučaja.

Električni automobili parkirani u grijanim prostorima pokazali su znatno bolju efikasnost, dok su oni ostavljeni napolju bilježili pad efikasnosti i do 69 odsto – ali bez kvarova, čak i u ekstremnim zimskim uslovima.

