Znate li čemu služe “dlačice” na automobilskoj gumi?

Ako ste nekada pažljivije pogledali gume na automobilu ili ih dodirnuli u auto-servisu, vjerovatno ste primijetili sitne gumene dlačice koje vire sa strane.

Mnogi se pitaju da li imaju neku sigurnosnu funkciju ili posebnu namjenu.

Automobilski stručnjaci pojašnjavaju da se ove sitne izbočine, koje se nalaze na bočnim stranama gume, nazivaju "brkovi gume“ i da su zapravo nusproizvod procesa proizvodnje.

Vil Robins, direktor strategije potrošačkih proizvoda u kompaniji Bridžston Amerikas, navodi da nastaju tokom procesa izrade guma, prenosi "Autoklub".

Tokom proizvodnje guma prolazi se kroz proces vulkanizacije, kada se sirova guma zagrijava i oblikuje u konačan oblik. Prilikom utiskivanja šare gaznog sloja u kalupu, mali višak gume izlazi kroz sitne otvore i kanale u kalupu. Nakon hlađenja i stvrdnjavanja gume, ti tanki pramenovi ostaju na površini.

"Svaki kalup je prilagođen veličini i vrsti gume koja se proizvodi“, objašnjava Robins.

"Dok se šara utiskuje, višak gume mora pronaći put da izađe iz kalupa", dodaje on.

Broj otvora kroz koje izlazi višak gume nije isti kod svih guma, već zavisi od dizajna i veličine, ali pojava takozvanih brkova je uobičajena i predstavlja samo ostatak proizvodnog procesa.

Margaret Stin, automobilski stručnjak iz kompanije "4VilOnlajn", navodi da se tokom proizvodnje kroz ove otvore oslobađaju vazduh i gasovi kako bi se spriječilo stvaranje mjehurića unutar gume, koji bi mogli uticati na strukturu i kvalitet gume.

Ipak, ona naglašava da same dlačice nemaju nikakav uticaj na performanse gume, posebno jer se nalaze na dijelu koji ne dolazi u kontakt sa cestom.

Stručnjaci dodaju da nema razloga za brigu ako dlačice nestanu. Robins objašnjava da se one prirodno troše tokom vožnje i da njihovo postojanje ili nestanak ne govori ništa o sigurnosti gume.

Mnogo je važnije redovno provjeravati stanje guma, posebno dubinu profila, kao i eventualne pukotine ili deformacije.