Marijana Pavlović svakodnevno oduševljava Austrijance

U mladosti je radila kao model, zatim kao kancelarijska službenica za računarom – ali oba posla su Marijani Pavlović iz Bosne i Hercegovine ubrzo dosadila. Zato je sjela za volan autobusa dugog 12 metara i teškog 15 tona!

Prvi posao koji ju je zaista oduševio bio je vožnja minibusa sa devet sjedišta u jednoj turističkoj firmi.

"Moje kolege su me tada nagovarale da položim vozački ispit za autobus, jer toliko volim da vozim“, kaže ona dok se danas i sama smije svojoj odluci. I ta odluka je bila ispravna.

Naime, još kao dijete u Bosni i Hercegovini često je bila u kamionu, jer joj je otac bio vozaču kamiona.

"Taj volan me je fascinirao još tada".

Danas, ova mlada žena pet dana u nedjelji vozi gotovo 15 tona teško i 12 metara dugo vozilo kroz okrug Nojnkirhen u Donjoj Austriji, prevozeći djecu i odrasle do njihovih odredišta, prenosi austrijski Krone.

"U vrijeme škole prevozim i do 80 djece“, kaže Marijana svjesna svoje velike odgovornosti.

"Obožavam da vozim autobus. To je jedini posao zbog kojeg ujutro rado ustajem.“

Ispit za autobus položila je prije sedam godina iz prvog pokušaja.

"Sa 100% učinkom“, ponosno ističe. Bila je tada jedina žena na kursu – i prva žena vozač u firmi Reter Linien u Nojnkirhenu.

Kaže da privatno vozi Fiat 600, automobil „koji gotovo može da stane u njen radni prostor – autobus“.

Reter Linien zapošljava 63 muškarca i šest žena kao vozače autobusa. Ima i ženu na čelu – direktorku Birgit Kropfreiter.

Najveći izazov: Stavljanje lanaca na točkove

Radni dan joj nekad počinje već u 4:30 ujutro. Srećom, nikada nije imala nesreću niti udes, a ljudi joj prilaze sa velikim poštovanjem.

"Putnici zvanično ne smiju da razgovaraju sa mnom, ali često dobijam komplimente da dobro radim svoj posao“, kaže zadovoljno Marijana.

Jedini izazov za nju: "Stavljanje lanaca na točkove – to traje i do 40 minuta.“

U tih 40 minuta putnici u autobusu i na sljedećoj stanici moraju da se strpe. Ali i sa mrzovoljnim ljudima ona zna da izađe na kraj. „Često pomaže samo osmijeh“, dodaje Pavlović za Krone.

Firma Retter Linien u Nojnkirhenu trenutno zapošljava šest žena. I sama direktorka koja se nalazi na čelu 72‑članog tima je žena. Birgit Kropfreiter pokazuje veliko poštovanje prema odgovornom poslu svojih koleginica.

"Posebno se žene i djeca često osjećaju sigurnije kada autobus vozi žena“, kaže iz iskustva.

"Osim toga, žene bolje vladaju multitaskingom od muškaraca, fleksibilnije su i imaju dobar osjećaj za svoje putnike“, dodaje Kropfreiter.